Месси не сможет играть два месяца из-за травмы

Об этом сообщает в Twitter испанский клуб «Барселона», за который выступает Месси.

10 ноября он вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч чемпионата испанской Примеры с «Бетисом» из Севильи (итог – 4:1 в пользу «Барселоны»), но был заменен уже на 23-й минуте. Игрок вновь травмировал бедро. Проведенное сегодня днем медицинское обследование показало, что Месси потребуется длительное лечение.

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Как известно, Месси во второй раз в сезоне травмировал бедро. Ранее из-за аналогичной травмы он пропустил почти три недели в сентябре и октябре.