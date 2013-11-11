Месси не сможет играть два месяца из-за травмы
16:08, 11 ноября 2013Спорт
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Лучший футболист мира последних лет аргентинец Лионель Месси не сможет выйти на поле из-за курса лечения после травмы, который продлится от 6 до 8 недель
Месси снова не сможет играть / Фото: CheFootball с Facebook
Об этом сообщает в Twitter испанский клуб «Барселона», за который выступает Месси.
10 ноября он вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч чемпионата испанской Примеры с «Бетисом» из Севильи (итог – 4:1 в пользу «Барселоны»), но был заменен уже на 23-й минуте. Игрок вновь травмировал бедро. Проведенное сегодня днем медицинское обследование показало, что Месси потребуется длительное лечение.
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Как известно, Месси во второй раз в сезоне травмировал бедро. Ранее из-за аналогичной травмы он пропустил почти три недели в сентябре и октябре.
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