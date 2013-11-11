ФИФА выбрала десятку красивейших голов за 2013 год

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте назвала претендентов на приз имени Ференца Пушкаша — награду, вручаемую автору самого красивого гола за год, сообщает Лента.ру.

На приз претендуют 10 игроков, в том числе бразилец Неймар, ранее уже получавший эту награду (в 2011 году). В 2013 году ФИФА отметила мяч Неймара в составе сборной Бразилии, который он забил Японии на Кубке конфедераций.

Также был отмечен гол форварда сборной Швеции Златана Ибрагимовича в ворота Англии в товарищеском матче. Остальные мячи, выделенные ФИФА, были забиты на клубном уровне. Помимо Неймара и Ибрагимовича, на приз имени Ференца Пушкаша претендуют Петер Анкерсен из датского «Эсберга», Лайза де Ванна из новозеландского «Скай Блю», Антонио ди Натале из итальянского «Удинезе», Панайотис Коне из итальянской «Больньи», Даниэль Лудуэнья из мексиканской «Пачуки», Неманья Матич из португальской «Бенфики», Луиза Несиб из французского «Лиона» и Хуан Мануэл Оливера из бразильского «Наутико».

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Все голы можно увидеть на специальной странице на сайте ФИФА. Там же можно проголосовать за один из вариантов. 9 декабря список претендентов сократится до трех. Из них по результатам повторного голосования болельщиков будет выбран обладатель приза имени Пушкаша.

Автор самого красивого гола станет известен 13 января 2014 года на специальной церемонии, на которой также назовут обладателя Золотого мяча (приза лучшему игроку мира).

Награда имени Пушкаша вручается с 2009 года. Помимо Неймара, награду получали Криштиану Роналду, Хамит Алтынтоп и Мирослав Стох.