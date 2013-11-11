Украинцы завоевали две медали на Кубке мира по стрельбе

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

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В стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м обладателем бронзовой медали стал Олег Омельчук. Победитель на этой дистанции – итальянец Андреа Аморе, который опередил соперника из Китая Ван Чживея на 0,8 очков.

Еще один украинец Сергей Кулиш поднялся на третью ступеньку пьедестала почета в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений. Здесь победил итальянец Николо Камприани, оставив позади норвежского спортсмена Оле Кристиана Брина.

Как сообщал УНИАН, финал Кубка мира продлится до 12 ноября.