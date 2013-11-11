Украинцы завоевали две медали на Кубке мира по стрельбе
14:05, 11 ноября 2013Спорт
530
В Мюнхене (Германия) продолжается финал Кубка мира по пулевой стрельбе, где украинские спортсмены завоевали уже две награды.
Олег Омельчук / Фото : shooting-ua.com
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Читайте также: Украинские спортсмены завоевали две медали на чемпионате Европы по стрельбе
В стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м обладателем бронзовой медали стал Олег Омельчук. Победитель на этой дистанции – итальянец Андреа Аморе, который опередил соперника из Китая Ван Чживея на 0,8 очков.
Сергей Кулиш / Фото : newsper.net
Еще один украинец Сергей Кулиш поднялся на третью ступеньку пьедестала почета в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений. Здесь победил итальянец Николо Камприани, оставив позади норвежского спортсмена Оле Кристиана Брина.
Как сообщал УНИАН, финал Кубка мира продлится до 12 ноября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter