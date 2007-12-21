Результаты матчей Кубка УЕФА (расширенная)

Завершились сегодняшние матчи 5-го игрового дня группового этапа Кубка УЕФА.

Группа A. Алкмаар - Эвертон 2:3 (Пелле 15, Ялинс 65 - Э.Джонсон 2, Ягелка 44, Воган 79), Ларисса - Нюрнберг 1:3 (Кожлей 11 - Саенко 45, Минтал 57, Харистеас 73).

Эвертон (12 очков), выиграв у Алкмаара (4), провел в финал питерский Зенит (5). Нюрнберг (7) позаботился о себе сам. У Лариссы очков не было.

Группа B. Атлетико - Панатинаикос 2:1 (Луис Гарсия 74, Симау 90+6 - Салпингидис 34), Абердин - Копенгаген 4:0 (Джеймс Смит 47, 55, Антонссон 71 автогол, Фостер 83).

Матч лидеров был матчем принципа. Атлетико (10) вырвал первенство в группе у Панатинаикоса (9). Абердин (4), до тех пор имевший единственное очко, энергично проложил себе дорогу в финал в очном матче с конкурентом - Копенгагеном (3). У Локомотива - 2 очка.

Группа C. АЕК - Вильяреал 1:2 (Ривалдо 68 - Мавуба 40, Томассон 69), Фиорентина - Млада-Болеслав 2:1 (Муту 4 пен., Вьери 67 - Райнох 60).

У Вильяреала - 10. АЕК (5) после этого проигрыша был на грани вылета, но Фиорентина, набрав свои 8 очков, не дала шанса Младе (3).

Группа D. Гамбург - Базель 1:1 (Олич 73 - Эргич 58), Ренн - Динамо (Загреб) 1:1 (Мбиа 88 - Вукоевич 57).

Лидеры Базель (8) и Гамбург (10) согласились на ничью. Аутсайдеры Ренн (2) и Динамо (2) - тоже. Третьим финалистом будет не игравший в этом туре Бранн (4).

Напомним, что в стадию плей-офф выходят обладатели первых трех мест в группах, а также команды, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА: Олимпик, Русенборг, Вердер, Бенфика, Рейнджерс, Спортинг, ПСВ, Славия.

Вчера финалистами стали:

Группа E. Байер (9), Спарта (7), Цюрих (6)

Группа F. Бавария (8), Брага (6), Болтон (6)

Группа G. Хетафе (9), Тоттенхэм (7), Андерлехт (5)

Группа H. Бордо (12), Хельсинборг (7) и Галатасарай (4)

Матчи 1/16 финала состоятся 13-14 и 21 февраля.