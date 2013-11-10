Сборная Украины по хоккею обыграла венгров

В Будапеште завершился первый этап Euro Hockey Challenge, в рамках которого сборная Украины обыграла команду Венгрии со счетом 1:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, украинцы провели третью игру на соревнованиях.

Матч в Будапеште получился упорным, а единственную шайбу в начале второго периода, на 23-й минуте, забил игрок ХК "Донбасс" Сергей Варламов.

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Таким образом, украинцы набрали 6 очков в трех матчах и заняли второе место в итоговой турнирной таблице группы.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины обыграла команду Румынии со счетом 5:2 и проиграла полякам - 1:5.