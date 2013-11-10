Сборная Украины по хоккею обыграла венгров
22:21, 10 ноября 2013Спорт
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Команда Андрея Назарова заняла второе место на Euro Hockey Challenge
Игроки сборной Украины по хоккею
В Будапеште завершился первый этап Euro Hockey Challenge, в рамках которого сборная Украины обыграла команду Венгрии со счетом 1:0.
Как сообщает корреспондент УНИАН, украинцы провели третью игру на соревнованиях.
Матч в Будапеште получился упорным, а единственную шайбу в начале второго периода, на 23-й минуте, забил игрок ХК "Донбасс" Сергей Варламов.
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Таким образом, украинцы набрали 6 очков в трех матчах и заняли второе место в итоговой турнирной таблице группы.
Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины обыграла команду Румынии со счетом 5:2 и проиграла полякам - 1:5.
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