"Динамо" разгромило "Волынь" в матче УПЛ

Киевское "Динамо" выиграло в матче украинской футбольной Премьер-лиги в Луцке, разгромив местную "Волынь" со счетом 4:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был последний матч 16-то тура первенства.

Игра в Луцке прошла с полным преимуществом киевлян, которые одержали седьмую победу в последних восьми матчах.

Счет на 22-й минуте точным ударом открыл Роман Безус. И хоть на 27-й минуте Дмитрий Немчанинов восстановил равновесие, уже на 35-й минуте Андрней Ярмоленко вновь вывел киевлян вперед. А в середине второго тайма, на протяжении четырех минут, Браунд Идейе и Андрей Ярмоленко (дубль) довели счет до крупного.

Таким образом, "Динамо" набрало 30 очков и по-прежнему замыкает пятерку лидеров Премьер-лиги.

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После 16-ти туров лидирует в таблице донецкий "Шахтер" - 35 очков. У харьковского "Металлиста" - 34 балла, одесского "Черноморца" - 32, а днепропетровского "Днепра" - 30.