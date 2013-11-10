"Черноморец" обыграл "Севастополь" в матче УПЛ

В Одессе завершился матч 16-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" обыграл "Севастополь" со счетом 2:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в "дерби моряков" одесситы доказали свое превосходство уже в первые полчаса игры.

Одесситы уверенно начали матч, сразу же обозначив свое преимущество. Уже на 15-й минуте Алексей Антонов открыл счет, а на 31-й минуте удвоил преимущество своей команды Сито Риера

В дальнейшем "Черноморец" контролировал ход игры, а соперник так и не смог создать хотя бы один голевой момент.

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Таким образом, "Черноморец" набрал 32 очка и вышел на 3-е место, опередив в турнирной таблице днепропетровский "Днепр". "Днепр" в этом туре не играл, так как его потенциальный соперник киевский "Арсенал" снялся с розыгрыша. Лидером таблицы является донецкий "Шахтер".

Как сообщал УНИАН, последний матч тура завершится поздно вечером 10 ноября. В Луцке "Волынь" принимает киевское "Динамо".