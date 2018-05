Янукович поздравил украинскую гоночную команду Team Ukraine racing with Ferrari

«В напряженной борьбе украинская команда продемонстрировала свой талант и высокое мастерство», - говорится в приветствии Главы государства, текст которого размещен на его официальном сайте.

Президент пожелал команде успехов и побед на пути покорения новых спортивных вершин.

«Надеюсь, что команда и в дальнейшем будет завоевывать новые победы в мировых первенствах», - отметил Янукович.

Украинская гоночная команда Team Ukraine racing with Ferrari успешно завершила сезон, получив две главных награды первенства Ferrari Challenge Europe 2013. Молодой пилот - Сергей Чуканов стал чемпионом в самом престижном зачете Trofeo Pirelli, Андрей Лебедь завоевал бронзу в Coppa Shell. Team Ukraine racing with Ferrari получила наилучшие результаты в командном зачете. В состав Team Ukraine Racing with Ferrari входят украинские гонщики Андрей Круглик, Андрей Лебедь, Алексей Тамразов, Руслан Цыплаков, Сергей Чуканов и итальянец Раффаеле Джанмария.У 2013 году команда провела свой второй сезон.