ЧМ-2022 по футболу пройдет летом - Блаттер

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций Зепп Блаттер заявил, что чемпионат мира 2022 года однозначно пройдет в Катаре и состоится летом.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, об этом он заявил после встречи с представителями катарского оргкомитета соревнований.

В частности, Блаттер заявил: «Первое, что хочется сказать, ЧМ-2022 точно пройдет в Катаре. Это решение было принято в 2010 году, и не подлежит обсуждению. Катар обязуется обеспечить все необходимые условия для комфорта футболистов и болельщиков. Стадионы будут оборудованы всеми необходимыми средствами для охлаждения. Конечно, было бы лучше перенести турнир, но мы этого делать не будем. Турнир не будет проходить в январе или феврале. Также причиной такому решению может послужить то, что зимой в это время будет проходить зимняя Олимпиада. Было бы очень неуважительно проводить футбольный ЧМ в одной время с такими великими соревнованиями».

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Ранее многие специалисты и футбольные организации выступали с критикой проведения турнира в Катаре летом, так как температура воздуха там превышает 50 градусов по Цельсию.