Испанский мотогонщик стал чемпионом мира в самом престижном классе MotoGP

Испанец Марк Маркес из команды ”Хонда” завоевал титул чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в самом престижном классе MotoGP.

Маркес стал третьим на заключительном этапе сезона - Гран-при Валенсии, уступив победителю - соотечественнику Хорхе Лоренсо (”Ямаха”) 7,357 секунды. Вторым финишировал испанец Дани Педроса (”Хонда”), проигравший Лоренсо 3,934 секунды, передает РИА Новости. Маркес, самый молодой чемпион в истории, набрал 334 очка, второе место занял Лоренсо (330). Педроса (300) замкнул тройку лучших.

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