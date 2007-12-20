Результаты матчей Кубка УЕФА

Атлетико выигрывает на 96-й минуте

Завершились сегодняшние матчи 5-го игрового дня группового этапа Кубка УЕФА. Группа A. Алкмаар - Эвертон 2:3 (Пелле 15, Ялинс 65 - Э.Джонсон 2, Ягелка 44, Воган 79), Ларисса - Нюрнберг 1:3 (Кожлей 11 - Саенко 45, Минтал 57, Харистеас 73). Группа B. Атлетико - Панатинаикос 2:1 (Луис Гарсия 74, Симау 90+6 - Салпингидис 34), Абердин - Копенгаген 4:0 (Джеймс Смит 47, 55, Антонссон 71 автогол, Фостер 83). Группа C. АЕК - Вильяреал 1:2 (Ривалдо 68 - Мавуба 40, Томассон 69), Фиорентина - Млада-Болеслав 2:1 (Муту 4 пен., Вьери 67 - Райнох 60). Группа D. Гамбург - Базель 1:1 (Олич 73 - Эргич 58), Ренн - Динамо (Загреб) 1:1 (Мбиа 88 - Вукоевич 57).

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