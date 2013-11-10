Украинка завоевала золото в последний день Кубка мира FINA по плаванию

Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.

Зевина финишировала первой на дистанции 100 м на спине. Ее результат – 56.87. Вторым приплыла олимпийский призер австралийка Эмиле Сибом (57.09), третьей - британка Элизабет Симмондс (57.20).

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Как сообщал УНИАН, накануне украинка завоевала в борьбе в Токио золото и бронзу. Зевина продолжит соревнование на последнем, восьмом этапе международного турнира, который будет проходить 13-14 ноября в Пекине (Китай).