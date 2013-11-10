Усик и Узелков выиграли главные бои боксерского вечера в Киеве

В столичном Дворце спорта завершился вечер профессионального бокса, в главных боях которого победили украинцы Александр Усик и Вячеслав Узелков.

Как сообщает корреспондент УНИАН, Усик провел первый бой на профи-ринге, а более опытный Узелков завоевал вакантный титул интернационального чемпиона IBO.

Узелков проводил бой с американцем Джейдоном Кодрингтоном и выиграл в шестом раунде нокаутом.

Что касается Усика, то его соперником в первом профессиональном бою был известнейший и опытнейший мексиканец Фелипе Ромеро. Тем не менее, Усик оказался гораздо сильнее оппонента, имел премущество на протяжении всего боя и нокаутировал соперника в пятом раунде.