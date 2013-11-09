"Шахтер" выиграл матч УПЛ у "Говерлы"

В Ужгороде завершился матч 16-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" обыграл "Говерлу" со счетом 2:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был заключительный матч второго игрового дня тура.

Матч в Ужгороде прошел при заметном игровом и территориальном преимуществе гостей. Вместе с тем, подопечные Мирчи Луческу испытывали определенный проблемы, так и не сумев открыть счет в игре в первом тайме.

Во второй половине игры дончане сломили сопротивление соперника в течение 20 минут. На 54-й минуте гол забил Сергей Кривцов, а на 72-й - Эдуардо да Силва.

В других матчах тура, завершившихся к этому моменту, мариупольский "Ильичевец" выиграл у запорожского "Металлурга" - 3:1, луганская "Заря" и симферопольская "Таврия" сыграли вничью - 0:0, а полтавская "Ворскла" и львовские "Карпаты" также сыграли вничью, но гораздо более результативную - 2:2.

Как сообщал УНИАН, 16-й тур УПЛ завершится тремя матчами в воскресенье 10 ноября.