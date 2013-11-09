ФИФА оштрафовала Хорватию и Грецию за расистские выкрики фанов с трибун

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала футбольные ассоциации Хорватии и Греции за расистские выкрики с трибун во время отборочных матчей Чемпионата мира-2014. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Хорватию оштрафовали на 38 тысяч долларов, а Грецию — на 32,5 тысячи долларов. Обеим странам также вынесено официальное предупреждение. В то же время ФИФА не стала применять более суровое наказание, предусматривающее проведение командой нескольких домашних матчей без зрителей.

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Предметом рассмотрения международной федерации стало поведение болельщиков сборной Хорватии во время отборочного матча с бельгийцами, состоявшегося в середине октября в Загребе (1:2) и болельщиков Греции во время домашнего матча со Словакией (1:0). В обоих случаях фанатов уличили в использовании праворадикальной символики и демонстрации нацистских приветствий.

Ранее хорватские болельщики уже неоднократно привлекали к себе внимание расистскими выходками. В частности, в 2008 году они оскорбляли чернокожего нападающего сборной Англии Эмиля Хески, а в 2012 году бросали бананы в форварда сборной Италии Марио Балотелли.

Сборные Греции и Хорватии заняли в своих отборочных группах вторые места и будут бороться за право поехать на Чемпионат мира в Бразилии в стыковых матчах. Первые встречи пройдут уже на следующей неделе. Греция примет на своем поле сборную Румынию, а Хорватия на выезде сыграет с Исландией.