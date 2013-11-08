"Будівельник" проиграл матч Евролиги "Нантерру"

Киевский "Будівельник" проиграл матч баскетбольной Евролиги французскому "Нантерру" - 61:80.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была игра четвертого тура группового этапа соревнований.

В матче во Франции определяющей стала уже первая четверть игры, в которой "строители" уступили со счетом 8:27. 19-очковый перевес не стал большой психологической преградой для хозяев площадки и они не только не расслабились, но еще и добавили во второй четверти, выиграв ее с разницей +9. Итого - 51:23, или "-28" для гостей.

Лишь в третьей четверти гости сумели взять игру в свои руки и скоратить разрыв в счете на 10 очков. Но определяющей в этом матче, как это часто бывает в баскетболе она не стала. В заключительном периоде "Нантерр" не только удержал победный счет, но даже увеличил его до "+19".

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Лучшим игроком в этом матче в составе киевлян стал американский легионер ДаХуан Саммерс, набравший 12 очков и сделавший 6 подборов.

Следующий матч в Евролиге киевляне проведут 14 ноября в столичном Дворце спорта против испанской "Барселоны".