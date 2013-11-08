За погром на стадионе "Ворскла" на фанов "Металлиста" завели дело

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Полтавского облуправления милиции, в милицию Полтавы 6 ноября обратилась администрация футбольного клуба «Ворскла» с заявлением о совершении уголовного правонарушения во время матча между командами «Ворскла» (Полтава) и «Металлист» (Харьков).

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Киевским райотделом милиции Полтавского городского управления открыто уголовное производство по части 1 ст. 194 УКУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание - до 3 лет лишения свободы. Начато досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в Полтаве состоялся матч 15-го тура украинской футбольной премьер-лиги, в котором чемпион страны харьковский «Металлист» не смог обыграть «Ворсклу» - 1:1. Во время матча фаны «Металлиста» разгромили гостевую трибуну стадиона «Ворскла», в частности, вырвали около 340 кресел, а также противоправно использовали пиротехнические средства.