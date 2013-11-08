Матч "Арсенал" - "Днепр" не состоится

Матч 16-го тура украинской футбольной премьер-лиги «Арсенал» (Киев) - «Днепр» (Днепропетровск) не состоится, поскольку киевский клуб окончательно отказался от участия в соревнованиях.

Об этом УНИАН сообщили в УПЛ.

В сообщении отмечается: «Ввиду окончательного отказа ФК «Арсенал» Киев от участия в соревнованиях ПЛ, дирекция премьер-лиги постановила, что матчи 16-го тура Чемпионата ПЛ и Чемпионата U-21 с участием киевского «Арсенала» и днепропетровского «Днепра» не состоятся. Все материалы по данному делу будут переданы на рассмотрение контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ».

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Как сообщал УНИАН, 29 октября генеральный директор «Арсенала» Виктор Головко официально объявил о том, что команда снимается со всех соревнований, а ФК начинает процедуру банкротства. До этого команда не принимала участия в матче ПЛ в Симферополе против местной «Таврии», а также отказалась от участия в игре Кубка Украины в Тернополе с «Нивой». Кроме того, дирекция УПЛ перенесла матч 15-го тура соревнований «Арсенал» - «Металлург» (Запорожье), который должен был состояться 2 ноября, с целью предоставить «Арсеналу» еще один шанс на спасение.