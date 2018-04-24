Украина в еврокубках: первый – в плей-офф

В 4-м туре днепропетровцы оказались предсказуемо сильнее португальского «Пасуш-ди Феррейра» выиграв, как и две недели назад в гостевом матче, со счетом 2:0. Учитывая тот факт, что свой матч выиграла и итальянская «Фиорентина», оказавшаяся сильнее румынского клуба «Пандурий», «Днепр» вместе с итальянским клубом оказались недосягаемы для оппонентов, которые за 4 игры набрали лишь по одному очку. Они сыграли между собой вничью.

Также победу в четвертом туре одержало киевское «Динамо» - над швейцарским «Туном». Причем, победу очень важную и с турнирной, и с психологической точек зрения. Команда, хоть и не гарантировала себе место в плей-офф, но существенно приблизилась к заветной цели.

В свою очередь, относительные неудачи на этой неделе потерпели донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец». Обе команды провели отличные матчи, соответственно, против немецкого «Байера» и болгарского «Лудогореца», но, не сумели добиться побед, ограничившись ничьими. В итоге, может оказаться так, что на финише группового этапа именно этих двух очков не хватит командам для того, чтобы продолжить борьбу за победу в турнире.

«Шахтер» ставит на новичков

«Шахтер» в домашнем матче с «Байером» (0:0) выглядел намного лучше, чем две недели назад в Леверкузене. Особенно горнякам удался первый там этой игры. Одной из главных причин успеха стала ротация состава, которую произвел тренер горняков Мирча Луческу. Румынский специалист впервые в этой Лиге чемпионов выпустил на поле в стартовом составе Бернарда и Факундо Феррейру и, как всегда, не прогадал. Замены самым благоприятным образом сказались на игре команды. Как видно, Мистер начинает потихоньку доверять новым игрокам команды. Но, в данном случае у него просто не было другого выхода. Ведь сейчас ситуация в турнирной таблице складывается таким образом, что надо выигрывать в каждом матче.

Особо впечатлил Бернард, который стал лучшим игроком команды в первом тайме. Через игрока сборной Бразилии велась вся игра команды, и именно от него в первом тайме исходила основная угроза воротам «Байера». Но на самого яркого игрока «Шахтера», к сожалению, нашелся и самый яркий в «Байере». Молодой вратарь Лено, который считается одним из самых перспективных в Германии на данный момент, в этой игре поймал кураж. Пробить его было практически невозможно, и именно он стал главным героем матча.

Во втором тайме атакующий порыв «Шахтера» постепенно угас. Во многом это произошло из-за того, что Бернард был заменен в начале тайма, поскольку давали о себе знать повреждения, которые он получил накануне в игре чемпионата Украины в Луцке, проигранной «Шахтером» «Волыни» со счетом 0:2. Луческу ранее отмечал, что Бернард еще не адаптировался к европейскому футболу, который более силовой и жесткий, нежели в Южной Америке. И жесткая игра защитников луцкой команды стала для него сюрпризом. Он был заменен, и с уходом бразильца преимущество потихоньку перешло к «Байеру».

В связи с этим, можно предположить, что «Шахтер» сейчас не в лучшей физической готовности. Команда заметно «подсела» в физическом плане и в концовке матча были опасения, что горняки вообще могут проиграть. Преимуществом полностью владела команда из Леверкузена, которая, правда, также не смогла выжать из своих моментов максимума.

В итоге 0:0, которые, конечно, больше устроили «Байер». Тем не менее, для «Шахтера» шансы на выход в плей-офф окончательно не потеряны. Более того, победы в двух оставшихся матчах гарантируют команде место в 1/8 финала. Другое дело, что один из этих матчей пройдет на легендарном «Олд Траффорд» - против «Манчестер Юнайтед». Но есть и вариант, при котором победа в Манчестере будет необязательна. В любом случае, «Шахтер» обязан побеждать испанский «Реал Сосьедад» через три недели дома на «Донбасс-арене». Учитывая то, что в Сан-Себастьяне горнякам это удалось сделать уверенно, есть уверенность, что и в Донецке они смогут добиться максимального результата.

«Днепр» побеждает на классе

Матч, который принес наиболее радостный результат для украинских болельщиков, вместе с тем, стал наименее примечательным из всех четырех с участием украинских клубов на этой неделе в еврокубках. Превосходство «Днепра» в классе на данный момент не просто очевидно, оно огромно.

«Пасуш», который занял третье место в минувшем сезоне чемпионата Португалии, сейчас идет на последнем месте в таблице. В летнее межсезонье команда потеряла главного тренера и всех лидеров. Как это водится в Португалии, владельцы скромного провинциального клуба устроили распродажу игроков в команды-лидеры национального футбола – «Порту», «Бенфику» и «Спортинг». Разумеется, старт сезона в этих обстоятельствах оказался провальным для команды, как на внутренней, так и на международной арене. А между двумя играми с «Днепром» ушел в отставку тренер Коштинью, который поработал с командой лишь три месяца - с летнего межсезонья. При чем, это был вообще первый самостоятельный тренерский опыт специалиста.

«Пасуш» приехал в Днепропетровск без больших иллюзий, чем «Днепр» и воспользовался. Команда спокойно и уверенно одержала победу в, как сказал после матча полузащитник Руслан Ротань, «комфортной» игре. Хотя были два нюанса. Как и в Португалии «Днепр» затянул с первым голом, открыв счет лишь в концовке первого тайма. К слову, в Португалии вообще оба гола были забиты в последние 10 минут игры. Второй нюанс заключается в том, что в первом тайме при счете 0:0 в одном из эпизодов «Пасуш» имел все основания для того, чтобы заработать пенальти, но судья в этом эпизоде был иного мнения.

В итоге – 2:0. «Днепр» досрочно вышел в плей-офф из группы, где два соперника абсолютно не соответствуют уровню второго по значимости еврокубкового турнира. Теперь, для того чтобы побороться за первое место в группе, команде нужно обязательно выигрывать два оставшихся матча. В том числе, у «Фиорентины» во Флоренции в последнем туре.

«Динамо» выиграло в цейтноте

В отличие от игры с участием «Днепра», матч киевского «Динамо» в Швейцарии стал, пожалуй, самым запоминающимся из всех четырех игр.

Начало матча «Тун» - «Динамо» было просто ошеломляющим. Не прошло и минуты со стартового свистка арбитра, как вратарь киевлян Александр Шовковский спас «Динамо» от неминуемого гола. Это было особенно примечательно на фоне того, что несколькими днями ранее он «пустил пенку» в Луганске, в игре против «Зари», которую киевляне проиграли со счетом 0:2. Несмотря на ту грубую ошибку, тренер киевлян Олег Блохин доверил место в воротах в игре еврокубка Шовковскому и тот оправдал свой выход сполна. Через пару минут после этого эпизода от гола ворота киевлян спасла уже штанга. А на 17-й минуте судья удалил за недисциплинированное поведение Демьерси Мбокани.

В этот момент подумалось, что ничья будет очень хорошим результатом для киевлян. Но, внезапно это удаление объединило игроков, и они начали играть как команда. Появились элементы взаимодействия, подстраховки, игроки отрабатывали в обороне… Впрочем, дисциплина в команде по-прежнему хромала. Еще при счете 0:0 «Динамо» могло остаться и вовсе вдевятером. Сергей Сидорчук применил борцовский прием против соперника, имея уже желтую карточку в пассиве. Но, судья так и не решился удалить второго игрока «Динамо». А уже во втором тайме желтую карточку получил Ярмоленко, который также повел себя неадекватно.

Впрочем, уровень футболистов «Туна» настолько низок, что даже численное большинство не дало им никакого игрового преимущества. Если Блохин в этом сезоне постоянно жалуется, что удача отворачивается от его команды, то во вчерашнем матче было ровно наоборот. При практическом отсутствии моментов команда забила два гола. Первый, правда, швейцарцы забили себе сами, когда Шенкель срезал мяч в ворота после навеса с фланга Ярмоленко. Второй гол - также фактор удачи. Ярмоленко удачно исполнил штрафной. Кстати, раньше все стандарты в команде исполнял португалец Мигель Велозу, а теперь доверили Ярмоленко, хотя Велозу и присутствовал в составе.

Победа со счетом 2:0 сама по себе была бы не так значима, если бы не ничья в параллельном матче группы, где австрийский «Рапид» и бельгийский «Генк» сыграли 2:2. Теперь только чудо может помешать «Динамо» выйти в плей-офф. Команда играет с «Рапидом» в последнем туре дома. И ей достаточно просто не проиграть. Правда, в пятом туре киевляне играют с «Генком» в гостях и это будет очень сложный матч.

«Черноморцу» вновь не хватает везения

Одесский «Черноморец» по-прежнему преследует какой-то злой рок. Четвертый раз в этом групповом турнире одесситы играли лучше соперника и в четвертый раз не смогли выиграть. Команду подводит низкая реализация моментов, и тут кто-то скажет, что это невезение, а кто-то - что это низкое исполнительское мастерство игроков.

Вместе с тем, бросить камень в огород «Черноморца» нельзя. Есть полное ощущение, что тренер Роман Григорчук выжимает из этой команды максимум ее потенциала. 4-е место в турнирной таблице украинской Премьер - лиги после первого круга, где одесситы расположились выше киевского «Динамо», лишнее тому доказательство.

«Черноморец» делает все что может, но присутствует именно невезение. Роман Григорчук после игры в Болгарии отмечал, что немного шокирован как результатом, так и тем, что его команда пропустила гол. Матч закончился со счетом 1:1.

Тем не менее, шансы на выход из группы все равно остаются. Надо выигрывать дома у хорватского «Динамо» из Загреба, а в гостях – у голландского ПСВ из Эйндховена. И при этом надеяться, что ПСВ в пятом туре потеряет очки в Болгарии. Если же ПСВ не потеряет очки в матче с «Лудогорецем», то одесситам надо будет выигрывать в Голландии с разницей в два мяча и более.

В любом случае, стоит отметить что «Черноморец» отлично провел нынешний евросезон. Как бы ни сложилась концовка группового турнира Лиги Европы. Видно, что команда крепкая и с большим потенциалом. И опыт нынешнего сезона обязательно пригодится команде в дальнейшем. Ведь в еврокубковых перспективах одесситов в будущем сезоне сомневаться практически не приходится.

… В пятом туре, который состоится через три недели, не важен с турнирной точки зрения будет только матч «Днепра». Ведь то, какое команда займет место в итоговой турнирной таблице, неважно в принципе. Обе команды выходят в плей-офф. А наибольшее внимание будет приковано к «Динамо». В случае успеха в Бельгии в игре с «Генком» команда не только обеспечит себе место в плей-офф, но и выйдет на первое место в группе. А на этом настаивает президент киевского клуба Игорь Суркис. И, в принципе, он прав. Несмотря на то, в каком тяжелом психологическом состоянии команда находится на данный момент, она просто обязана занимать первое место в группе со столь скромными оппонентами. Что касается «Шахтера» и «Черноморца», то к ним мы будем пристально присматриваться уже в последнем туре. И только в том случае, если в пятом раунде они своими победами докажут, что достойны продолжать борьбу на международной арене. Сейчас им требуется только одно – победа.

Кирилл Стадниченко