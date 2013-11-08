Виталий Кличко может провести поединок без гонорара

Так он прокомментировал «5 каналу» заявления ряда экспертов о лишении его депутатского мандата из-за получения вознаграждения за бой.

«Я полностью смогу решить вопросы, которые касаются следующего боя, будет он или не будет, и на все эти спекуляции, которые на сегодняшний день существуют, я сам смогу ответить, когда придет время», - заявил Виталий Кличко.

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Как сообщает klitschko-brothers.com, Кличко отметил, что если он не получит гонорар за поединок, тогда не будет никаких оснований лишать его депутатства:

«Можно деньги перевести в детдом или на благотворительность. Все деньги, которые заработал. Также нет оснований - денег не получил. Вариантов очень много, и если я буду боксировать, этот бой будет не за деньги».

Напомним, что до 30 ноября Виталий Кличко должен определиться, станет ли он продолжать спортивную карьеру.