Блохин: Мбокани можно было и не идти в душ после матча

Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

В частности, Блохин заявил: «Насчет Мбокани я буду говорить с президентом. Ладно бы подвел меня, но команду. Для меня это безобразие. Понимаю, если бы ударил кого-то или прыгунул бы, но так, на ровном месте. Можно было и не идти в душ после матча. За что его удалили я не знаю. Я не француз и не знаю, что он там говорит. В любом случае, примем какие-то решения. Это полнейшее безобразие».

Что касается самой игры, то Блохин ответил лаконично: «Я хочу поздравить. Играли вдесятером. Остальное комментировать не хочу, комментируйте сами».

Как сообщал УНИАН, «Динамо» выиграло матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы у «Туна» со счетом 2:0.