Блохин: Мбокани можно было и не идти в душ после матча
10:52, 08 ноября 2013Спорт
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Главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал игру 4-го тура Лиги Европы, в которой его подопечные переиграли швейцарский «Тун», отметив, что Демьерси Мбокани после удаления в самом начале игры можно было и не идти в душ.
Насчет Мбокани я буду говорить с президентом.
Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
В частности, Блохин заявил: «Насчет Мбокани я буду говорить с президентом. Ладно бы подвел меня, но команду. Для меня это безобразие. Понимаю, если бы ударил кого-то или прыгунул бы, но так, на ровном месте. Можно было и не идти в душ после матча. За что его удалили я не знаю. Я не француз и не знаю, что он там говорит. В любом случае, примем какие-то решения. Это полнейшее безобразие».
Что касается самой игры, то Блохин ответил лаконично: «Я хочу поздравить. Играли вдесятером. Остальное комментировать не хочу, комментируйте сами».
Как сообщал УНИАН, «Динамо» выиграло матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы у «Туна» со счетом 2:0.
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