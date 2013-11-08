Тренер «Черноморца» оказался ошарашен результатом матча с «Лудогорецем»

Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.

В частности, Григорчук отметил: «Гол – это, наверное, серия ошибок, причем, на мой взгляд, нелогичных и непонятных. Ситуация была простая и очевидная, но мы пропустили гол. Моменты… Их было столько, что неважно после длинных передач или чего-то другого они создавались. Длинные передачи — это наше эффективное средство, единственно, что нужно все уметь выполнять правильно, тогда это дает результат. Это не было нашей специальной установкой, лишь одно из средств игры. Вообще, я немного ошарашен итоговым результатом, имея такое количество моментов, не выиграть – это невероятно».

Как сообщал УНИАН, матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Лудогорец» - «Черноморец» завершился вничью – 1:1.