"Динамо" выиграло у "Туна" в Лиге Европы

Киевское "Динамо" выиграло матч Лиги Европы у швейцарского "Туна" в гостях со счетом 2:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч четвертого тура группового этапа соревнований.

Игра в Швейцарии крайне непросто складывалась для киевлян, которые, начиная с 17-й минуты остались в меньшинстве. Демьерси Мбокани умудрился в течении минуты заработать сначала желтую, а потом и красную карточки. Более того, спустя несколько минут, уже имевший к тому времени желтую карточку Сергей Сидорчук борцовским приемом уложил соперника на газон, но судья не удалил второго игрока "Динамо", ограничившись устным предупреждением.

Киевляне открыли счет уже находясь в меньшинстве. Андрей Ярмоленко прошел по флангу, обыграв по ходу несколько соперников и навесил в штрафную где первым к мячу успел игрок "Туна" Лукас Шенкель, срезавший мяч в... собственные ворота. После этого "Тун" владел игровым и территориальным преимуществом и не раз имел опасные моменты для того, чтобы сравнять счет. Но своими шансами хозяева не воспользовались, а на 69-й минуте Ярмоленко классно пробил со штрафного под перекладину. Мяч хоть и не летел в самый угол, но вратарь швейцарцев Гийом Февр всё же не сумел дотянуться - 2:0.

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В другом матче группы G австрийский "Рапид" и бельгийский "Генк" сыграли вничью - 2:2.

Таким образом, после четырех туров лидером турнирной таблицы остается "Генк" - 8 очков. У "Динамо" 7 баллов, а у "Рапида" и "Туна" - по 3.

Матчи 5-го тура Лиги Европы пройдут 28 ноября.