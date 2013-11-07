"Арсенал" исключен из розыгрыша Кубка Украины

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

КДК ФФУ исключил киевский «Арсенал» из розыгрыша Кубка Украины 2013/2014 за неявку на матч 1/8 финала турнира с тернопольской «Нивой», который должен был состояться 30 октября 2013 года. Таким образом, «Нива» автоматически получила путевку в четвертьфинал соревнований.

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К киевскому «Динамо» применены финансовые санкции в размере 50 тысяч гривен за использование и бросание болельщиками пиротехнических средств в игровую зону стадиона им. Горюшкина в Свердловске 30 октября 2013 года во время матча розыгрыша Кубка Украины с местным «Шахтером». Кроме того, за использование пиротехники и скандирование нецензурных выражений на стадионе «Авангард» 3 ноября 2013 года во время матча 15-го тура чемпионата с луганской «Зарей» столичный клуб выплатит штраф в размере 25 тысяч гривен.

150 тысяч гривен - такая цена неправомерных действий болельщиков «Карпат» на стадионе «Украина» 30 октября 2013 года во время матча розыгрыша 1/8 финала Кубка Украины с харьковским «Металлистом». Удаленный с поля в этом же матче футболист «Карпат» В.Страшкевич получил 3 матча дисквалификации за нецензурные выражения в адрес арбитра.

Рассмотрение вопроса о неправомерных действиях болельщиков команд на стадионе «Ворскла» им. А.Бутовского в Полтаве 3 ноября в 2013 г. во время матча 15-го тура «Ворскла» - «Металлист» будет продолжено на следующем заседании КДК ФФУ.

Как сообщал УНИАН, 29 октября генеральный директор ФК ”Арсенал” Виктор Головко объявил о снятии команды с соревнований Премьер-лиги и начале процедуры банкротства клуба. До этого команда не приняла участие в матчах чемпионаты Украины с симферопольской ”Таврией” и Кубка Украины - с тернопольской ”Нивой”. Однако 2 ноября Дирекция Премьер-лиги приняла решение перенести матч очередного тура чемпионата ”Арсенал” - ”Металлург” (Запорожье) на более поздний срок, отложив тем самим процедуру исключения команды из числа участников турнира и дав ”Арсеналу” еще один шанс на спасение.