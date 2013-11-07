Названы французские соперники украинской сборной по футболу

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назвал состав команды на матчи плей-офф Чемпионата мира по футболу-2014 против сборной Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.

В составе команды присутствуют: вратари - Микаэль Ландро (Бастия, Франция), Юго Льорис (Тоттенхэм, Англия), Стив Манданда (Марсель, Франция); защитники - Эрик Абидаль (Монако, Франция), Гаэль Клиши (Манчестер Сити, Англия), Матье Дебюши (Ньюкасл, Англия), Патрис Эвра (Манчестер Юнайтед, Англия), Бакари Санья, Лоран Косельни (оба - Арсенал, Англия), Мамаду Сако (Ливерпуль, Англия), Рафаэль Варан (Реал Мадрид, Испания); полузащитники - Блез Матюиди (ПСЖ, Франция), Поль Погба (Ювентус, Италия), Мусса Сиссоко (Ньюкасл, Англия), Клеман Гренье (Лион, Франция), Самир Насри (Манчестер Сити, Англия), Йоан Кабай (Ньюкасл, Англия), Рио Мавуба (Лилль, Франция); нападающие - Карим Бензема (Реал Мадрид, Испания), Оливье Жиру (Арсенал, Англия), Димитри Пайе (Марсель, Франция), Франк Рибери (Бавария, Германия), Матье Вальбуэна (Марсель, Франция), Лоик Реми (Ньюкасл, Англия).

Как сообщал УНИАН, первый матч плей-офф Украина - Франция состоится 15 ноября в Киеве, а ответная игра - 19 ноября в Париже.