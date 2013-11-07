Объявлен окончательный состав сборной Украины по хоккею

Главный тренер сборной Украины по хоккею Андрей Назаров огласил окончательный состав команды на первый этап Euro Hockey Challenge сезона 2013/14, который состоится в Будапеште.

Об этом сообщает bighockey.ua.

После контрольного матча в Донецке, в котором хоккеисты в синий свитерах победили "желтую" команду, Назаров исключил из расширенного состава нападающего "Белого Барса" Александра Караульщука и форварда "Молодой Гвардии" Юрия Петранговского. Поэтому в окончательном составе команды оказалось 25 игроков.

Состав выглядит таким образом: вратари - Евгений Напненко ("Белый Барс"), Вадим Селиверстов ("Астана", Казахстан), Михаил Шевчук ("Молодая Гвардия", МХЛ); защитники - Руслан Борисенко ("Компаньон-Нафтогаз"), Геннадий Разин, Денис Петрухно, Юрий Сильницкий (все - "Донбасс", КХЛ), Юрий Наваренко ("Гомель", Беларусь), Владимир Алексюк, Игорь Кугут (оба - "Белый Барс"), Даниил Скрипец ("Молодая Гвардия", МХЛ); нападающие - Евгений Белухин, Роман Благой, Сергей Варламов, Максим Квитченко, Егор Морозов, Александр Торяник (все - "Донбасс", КХЛ), Виктор Захаров, Максим Мартышко, Евгений Никифоров, Владислав Шалимов (все - "Молодая Гвардия", МХЛ), Александр Матерухин ("Динамо" Минск, КХЛ), Артем Бондарев ("Белый Барс"), Дмитрий Нименко ("Компаньон-Нафтогаз"), Шамиль Рамазанов ("Рязань", Россия, ВХЛ).

Как сообщал УНИАН, первый этап турнира Euro Hockey Challenge состоится в столице Венгрии с 8 по 10 ноября.