Кличко назвал срок, когда он объявит о своем будущем в профессиональном спорте

Виталий Кличко объявит о завершении или продолжении своей карьеры до 30 ноября.

Об этом сообщает специализированный портал boxingnews.com.ua.

Как стало известно, 7 ноября на съезд WBC, который проходит в Бангкоке (Таиланд), прибыл официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе канадец Бермейн Стиверн в надежде получить окончательный ответ относительно своего боя с чемпионом WBC украинцем Виталием Кличко. Но ничего нового Стиверн не узнал, кроме того, что Кличко-старший попросил и получил у WBC отсрочку по поводу объявления даты торгов по его бою с официальным претендентом до 30 ноября. Именно до этой даты украинский боксер должен объявить, продолжит ли он свою спортивную карьеру или же повесит перчатки на гвоздь.

По теме: Британский боксер обещает избавить бокс от братьев Кличко

Как сообщал УНИАН, предыдущий бой Кличко-старший провел в сентябре 2012 года в Москве, когда в 12-раундовом бою победил единогласным решением судей по очкам Мануэля Чарра.