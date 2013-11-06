Тренер "Байера": Игра с "Шахтером" оказалась сложнее, чем мы ожидали

Тренер "Байера" (Леверкузен) Сами Хююпия рассказал о матче с "Шахтером" в Лиге чемпионов, отметив, что игра оказалась сложнее, чем ожидала его команда.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"Игра оказалась сложнее, чем мы ожидали. Моя команда очень хорошо боролась, не дала распечатать "Шахтеру" свои ворота. В первой половине, к сожалению, не смогли удержать мяч в нападении. Второй тайм мне понравился больше, у нашей команды тоже были шансы", - сказал Хююпия.

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Тренер "Байера" также подчеркнул, что он доволен результатом, не смотря на то, что немцам не удалось выиграть.

"В играх с "Шахтером" мы взяли 4 очка. Этим можно быть довольным", - сказал он.

Говоря о "горняках", Хююпия выделил капитана команды Дарио Срну, оценив действия футболиста на фланге.

"Он совершил много подач в нашу штрафную. Дарио из года в год показывает, что может выступать на высоком уровне", - отметил Сами.

Как сообщал УНИАН, матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» - «Байер» завершился вничью – 0:0.