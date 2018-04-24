Сборная Украины по хоккею: новичков обкатают в Венгрии

На первом этапе турнира для национальных сборных "второго эшелона" мирового хоккея будут участвовать восемь сборных. И пройдет он одновременно в двух странах Европы. В Инсбруке, помимо хозяев льда, команды Австрии, будут соревноваться сборные Франции, Белоруссии и Словении, а в Будапеште компанию Венгрии составят команды Украины, Польши и Румынии. Этот турнир станет дебютным не только для Андрея Назарова. В команде впервые выйдут на лед ряд натурализованных россиян, которых Назаров летом этого года пригласил в состав сильнейшего украинского клуба – донецкого "Донбасса", которым он также руководит.

Заграница нам поможет

Нынешний сезон можно смело назвать началом нового этапа развития главной хоккейной команды страны. Ведь в сборной дебютируют не только игроки с опытом выступлений в российских клубах, по ряду причин не прошедшие в состав своей национальной команды – куда более амбициозной и сильной сборной России, но и молодые юниоры, которые даже не пробовали в команду соседнего государства пробиться. Свою судьбу они изначально решили связать с командой Украины.

Самым молодым и перспективным игроком в нынешнем созыве сборной Украины является Евгений Никифоров. Он еще даже не выступает на постоянной основе в составе "Донбасса", регулярно получая игровую практику в составе дублеров донецкого коллектива из Молодежной хоккейной лиги "Молодой Гвардии". В марте игроку исполнилось 20 лет. И за это время он уже успел сменить три клуба МХЛ. А начинал свою карьеру Никифоров в "Толпаре", команде-дублере одного из грандов российского хоккея "Салавата Юлаева" из Уфы.

В структуру "Донбасса" он перешел в сезоне 2012/13 и даже сыграл за основную команду в 14 матчах регулярного чемпионата. Тем не менее, сейчас тренеры предпочитают его видеть в форме "Молодой Гвардии". Здесь игрок приносит гораздо большую пользу, став одним из лидеров команды. Сейчас он не только набирается игрового опыта, но и формируется психологически, как игрок-лидер. Что, безусловно, пригодится в будущем уже во взрослом хоккее.

Две недели назад Евгений Никифоров впервые в карьере совершил хет-трик (забросил три шайбы в одном матче) в игре МХЛ с "Амурскими Тиграми". А после игры отметил в интервью клубной пресс-службе "Донбасса": "Сегодня хорошо использовал свои моменты. Где-то и партнеры хорошо увидели, вовремя отдали пас, где-то повезло. Хорошая ли у нас связка с Вадимом Щегольковым? Да, мы с начала сезона вместе играем, хорошо понимаем друг друга, пока все получается. Стараюсь всегда забивать, реализовывать каждый момент. Самое главное, что я помог команде, принес очки. Что касается буллита, то я никогда не думаю о том, что буду делать. Действую уже по ситуации, отталкиваюсь от действий голкипера".

Остальные игроки донецкого клуба с российскими паспортами, которые выразили желание выступить за сборную Украины, уже прочно обосновались в составе основной команды "Донбасса". Даже 18-летний Егор Морозов, проведший 9 игр и успевший по системе "гол + пас" набрать 1 очко. А ровесник Никифорова Владислав Шалимов в нынешнем сезоне выходил на лед в 14 играх команды из 23. Не намного старше и Юрий Сильницкий (21 год), который, правда, лишь четыре раза выходил на площадку в составе основной команды. А 23-летний Александр Торяник провел 9 матчей и уже успел набрать 2 балла за результативность (1 гол и 1 передача).

Таким образом, среди ветеранов числится только 30-летний нападающий Евгений Белухин, который в 12 матчах нового сезона КХЛ забросил 1 одну шайбу.

Шесть россиян – весьма внушительный показатель для хоккейной команды, которая насчитывает до 25 человек. Это, как минимум, пятая часть коллектива. А если игроков в команде 24, то и вся четверть. Впрочем, понять руководство Федерации хоккея Украины и тренерский штаб сборной вполне можно. Откуда возьмутся кадры в родной стороне, если хоккейные школы в последние годы практически не работают, а молодежные сборные страны разных возрастов, составленные из доморощенных игроков, уже выступают в третьем-четвертом дивизионах мировых первенств...

Лидеры в строю

Что касается основной части игроков сборной, непосредственно украинцев, то тут все по-прежнему. В строю те, кого уже можно смело называть ветеранами, которые многие годы являются лидерами сборной. А что касается клубной карьеры, то, в большинстве своем, в отсутствии спроса в КХЛ, ищут себя в национальном первенстве Украины или в белорусской Экстралиге. Рассчитывать на большее не позволяет, в первую очередь, уровень мастерства.

Один из многолетних лидеров команды 34-летний Юрий Наваренко на заре своей карьеры поиграл во всех некогда популярных столичных командах - "Соколе", ШВСМ и "Беркуте". А после того, как в национальном чемпионате наступил кризис, стал искать лучшей доли в зарубежье – как ближнем, так и дальнем. Игрок является троекратным чемпионом Испании в составе "Хаки", а также выступал в латвийском "Металлурге" (Лиепая), белорусских "Витебске" и "Шахтере" из Солигорска, где он играет сейчас.

25-летний Дмитрий Нименко выступал за киевский "Сокол", белорусский "Гомель" и казахстанский "Казахмыс" из города Саптаев. В прошлом сезоне он нашел себя в составе "Донбасс"-2, выступавшего в украинской Профессиональной хоккейной лиге. Но, после того как донецкий клуб отказался от своей команды в национальном чемпионате Украины, вынужден был покинуть его. Сейчас Нименко выступает за киевский "Компаньон-Нафтогаз".

Наиболее перспективным среди украинцев, не представленных в КХЛ, некогда считался Андрей Михнов. В 2002- м году, когда игроку было 19 лет, он был выбран на драфте сильнейшей клубной лиги мира североамериканской НХЛ во втором раунде под общим 62-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». Но далее, чем команды из низших лиг североамериканского хоккея, он так и не добрался. Явно заштатные канадские "Садбери Вулвз", "Кингстон Фронтенакс" и "Торонто Сент-Майклс Мэйджорс" остались пределом мечтаний. Примечательно, что, даже вернувшись из-за океана игрок не сразу нашел себя в Европе, лишь со временем поиграв в таких солидных российских клубах, как "Лада" (Тольятти), "Ак Барс" (Казань), "Салават Юлаев" (Уфа) или "Трактор" (Челябинск). Сейчас он выступает в белорусском "Металлурге" (Жлобино).

Что касается сильнейшей европейской Континентальной хоккейной лиги, то здесь находят себе применение единицы. Разумеется – в "Донбассе", единственном представителе Украины в КХЛ. Здесь выступают Сергей Варламов, максим Квитченко, Роман Благой, Геннадий Разин и Денис Петрухно. И только Александр Матерухин представляет минское "Динамо". Разумеется, со столь немногочисленным представительством в элитной лиге, без помощи варягов рассчитывать на что-то на уровне национальных сборных было бы, мягко говоря, наивно.

В перспективе – путь в элиту

Задание для нового главного тренера национальной сборной на этот сезон было поставлено четко – возвращение в мировую элиту. И об этом было сказано 20 августа, в тот день, когда Андрей Назаров возглавил команду. Нынче же пройдут, так сказать, "бои местного значения", товарищеский турнир, который не имеет особого веса. Но именно в нем украинцы могут наигрывать состав и присматриваться к соперникам.

На турнире в Будапеште нашим основным соперником, безусловно, будет сборная Венгрии. Именно эта команда станет основным оппонентом на ЧМ-2014 в корейском Гоянге, где в апреле будут разыгрываться две путевки в элитный дивизион ЧМ-2015. В компании шести команд в Южной Корее также выступят австрийцы, словенцы, японцы и, разумеется, хозяева льда – корейцы. И если азиатские команды априори можно убрать из числа фаворитов, а также вспомнить, что словенцы в феврале 2013-го сенсационно добыли себе путевку на Олимпиаду в Сочи и будут фаворитами в Гоянге, то становится очевидно - "междусобойчики" Украина-Венгрия-Австрия будут иметь колоссальное значение в борьбе за путевки в элиту. Туда, где украинцы не играли с 2007-го года, заняв последнее место на мировом первенстве в Москве.

На данный момент, сборной Украины есть, за что поквитаться с венграми. Старый должок в виде проигрыша на ЧМ-2012 со счетом 1:3. После того турнира украинцы выбыли из второго по значимости дивизиона ЧМ в третий. Правда, год спустя вернулись. И тут уже есть, за что посчитаться с нами – полякам. На ЧМ-2013 решающий матч мы проводили именно со сборной Польши. И выиграли его со счетом 4:3. А ведь до этого еще была победа в квалификационном турнире к Олимпиаде в Сочи, где "Кадра" была разбита со счетом 5:1. Даром, что на Олимпиаду, в итоге, не попала ни одна из команд. А вот с кем нам нечего делить, так это с командой Румынии. Эта сборная выступает в третьем по значимости дивизионе мирового хоккея и по своему уровню мастерства в Будапеште будет явным аутсайдером.

В любом случае, за три дня турнира в Будапеште, команде предстоит три хороших спарринга. Два из них, к тому же еще, будут принципиальными. А значит, уже сейчас будет отличная возможность присмотреться к новичкам и оценить уровень новичков сборной. И уже сейчас понять, стоит ли на что-то рассчитывать в апреле в корейском Гоянге.

...Сегодня начинается новый этап для сборной Украины. Команда радикально преобразилась, даже по сравнению с прошлым сезоном. Федерация хоккея Украины пошла по пути достижения быстрого успеха, сделав ставку на перспективных легионеров. Но, осуждать чиновников ФХУ здесь сложно, да и вряд ли уместно. С победами в Украину придет популярность хоккея, точнее, вернется, а с популярностью – придет и рост посещаемости хоккейных школ. И кто знает, быть может, в 2022-м году, когда Белая Олимпиада с некоей долей вероятности может пройти и во Львове, украинская команда получит место среди участников хоккейного турнира не только как представитель страны-организатора. А как самый настоящий завсегдатай мирового бомонда. Хотя бы его середнячок. Уже кое-что.

Кирилл Стадниченко