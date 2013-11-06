Срна сожалеет, что в матче с "Байером" "Шахтер" не получил три очка

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В частности, Срна отметил: «Считаю, что команда для матча такого уровня сыграла хорошо. Отдали все свои силы на поле. В первом тайме взяли очень высокий темп игры. Создали больше моментов, чем «Байер». Жаль, что не добыли три очка».

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Также игрок отметил, что команда проводила матч на фоне двух неприятных поражений в предыдущих играх: «Нелегко проводить матч после двух поражений на выезде, от «Байера» и «Волыни», на хорошем уровне. Спасибо болельщикам. Они поддерживали нас все 90 минут. Жалко, что не выиграли. Но это непростой период, через который надо пройти. В отличие от второго тайма в Луцке сегодня могу похвалить игру «Шахтера». Это наша настоящая игра! Обидно, что не забили. Но все впереди. Еще есть время, еще есть два матча».

Говоря о новичках команды, капитан «Шахтера» отметил: «Феррейра очень хорошо себя показал в чемпионате Украины. И Бернард тоже, и Фернандо. Это футболисты будущего «Шахтера». Они уже сейчас помогают команде в Лиге чемпионов. А ожидаем еще большего».

Как сообщал УНИАН, матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» - «Байер» завершился вничью – 0:0.