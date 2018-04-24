В ФФУ играют против своих: история одной дисквалификации

Матч Украина – Сан-Марино, как и подобает любой игре украинской команды во Львове, превратился в настоящий праздник. Здесь вообще не принято делить соперников по рангу. Вернее, Федерация футбола Украины не настолько щедра, чтобы отдавать городу матчи национальной сборной с топ-командами, находящимися на вершине мирового рейтинга ФИФА. И товарищеская игра с австрийцами накануне Евро-2012, на только что открывшемся стадионе «Львов-Арена», и игра с Сан-Марино спустя год после Евро, и далекий уже матч со сборной Армении в рамках отбора к Евро-2004, проходивший на стадионе «Украина»…

Львовские болельщики всегда умеют создать особую атмосферу. Их патриотические чувства, истинная любовь к национальной сборной способны завести кого угодно. Так было и на этот раз. И помешать всенародному единению на «Львов-Арена» не мог, казалось, никто. Казалось… Прошло всего-то несколько недель, и эксперты организации FARE (Футбол против расизма в Европе) обнародовали свою версию того, что происходило на стадионе во Львове. Все это уже перечислялось миллион раз – нацистские баннеры, черно-красные флаги, которые, опять же, сочли нацистскими, крики, имитирующие обезьяньи, в адрес натурализованного бразильца в составе сборной Украины Эдмара. Между прочим, совсем не темнокожего. Дальше – разбирательство в ФИФА, долгие прения, решение о дисквалификации стадиона и наказании для сборной в виде одного домашнего матча при пустых трибунах, приостановка действия этого решения…

Логично было бы предположить, что чиновники из ФФУ будут до последнего защищать стадион и львовских болельщиков. Тех самых, которые создают многие годы неповторимую атмосферу боления и которых так любят сами игроки национальной команды.

Но нет, все пошло по совершенно другому пути. Стадионом решено было пожертвовать. Ради чего? Пока еще непонятно. Да, матч с поляками в Харькове главная команда страны провела при зрителях. Заполнены будут трибуны и на НСК «Олимпийский» в решающем матче отбора к ЧМ с французами. А вот дальше… Чиновники ФИФА еще решат, что делать с наказанием дальше. Ведь его не отменили. Только приостановили. В любом случае, во Львове команда, вероятно, теперь сыграет не скоро. Ибо так хочет наше же родное начальство.

Накануне коллегами из специализированных украинских СМИ был распространен документ за подписью первого вице-президента Федерации футбола Украины Сергея Стороженко – письмо в Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА). Портал football24.ua привел его полностью, в отсканированном виде. Наиболее же интересным фрагментом письма стал пункт 4. Чиновник ФФУ, который, казалось бы, всеми силами должен ратовать за все украинское, в том числе за наши стадионы и наших болельщиков, делает предложение Дисциплинарному комитету ФИФА, от которого практически невозможно отказаться:

«С учетом возможности предотвращения любых проявлений дискриминации, которые могут нанести ущерб развитию всего украинского футбола в духе соблюдения принципов взаимоуважения и fair-play, ФФУ также рассматривает возможность исключения стадиона из перечня спортивных сооружений, на которых разрешено проведение международных матчей. ФФУ также с пониманием отнесется к тому, что Дисциплинарный комитет ФИФА поддержит решение ФФУ о дисквалификации стадиона "Арена Львов" на определенный срок, в частности, из соображений безопасности, как это предусмотрено ч. 3 ст. 66 Дисциплинарного кодекса ФИФА».

Фактически, господин Стороженко собственноручно предлагает ФИФА дисквалифицировать стадион во Львове. Между прочим, новый стадион, полностью отвечающий всем международным требованиям, на котором еще 9 июня прошлого года состоялся первый супер-матч в рамках Евро – Германия-Португалия. Как-то не вяжется все это с защитой национальных интересов.

Сам первый вице-президент ФФУ все обвинения в свой адрес отвергает. Мол, такого письма не было, и быть не могло. Как же тогда быть с отсканированным документом? На этот вопрос ответа Сергей Михайлович не дает.

Известно одно. Письмо было написано 17 сентября. Решение ФИФА последовало 27 сентября. А впервые о назревающем скандале украинская общественность узнала 18 сентября, то есть, на следующий день после написания письма от г-на Стороженко. Вряд ли это совпадение.

Усомниться в искренности Сергея Стороженко позволяет и другая неприятная история в украинском футболе, разворачивающаяся на наших глазах в последние дни. История, никак не связанная с национальной сборной, но не менее громкая.

Речь идет о харьковском «Металлисте», который, может, и не по своей воле, втянут в скандал с лишним легионером. Не то серб, не то украинец Владимир Дишленкович, защищавший ворота харьковской команды в начале нынешнего чемпионата, оказывается, все-таки легионер. При этом, лишний. Во всяком случае, так заявил тренер харьковчан Мирон Маркевич, признав, попутно, что из-за этого у него возникли проблемы с вратарями. Мол, из троих, в полной готовности теперь только один.

У ФФУ же на сей счет до последнего времени была совсем другая версия. Анатолий Попов (еще один вице-президент ФФУ) и Сергей Стороженко до последнего времени утверждали, что в отношении Дишленковича не применяется норма Регламента соревнований нынешнего сезона, а в прошлом футбольном году игрок, имеющий и сербский и украинский паспорта, легионером не считался.

Пикантность ситуации заключается в том, что Сергей Стороженко – коренной харьковчанин. А до того, как занять одну из руководящих должностей в ФФУ, он на протяжении четырех лет возглавлял Харьковскую областную федерацию футбола.

Возможно, никто бы и не обратил внимание на ситуацию с Дишленковичем, если бы не конкурент «Металлиста» в турнирной таблице – днепропетровский «Днепр», обратившийся несколько дней назад к президенту ФФУ Анатолию Конькову с заявлением. Требования были предельно просты: а) Проверить матчи с участием Дишленковича на предмет количества легионеров в составе Металлиста; б) Засчитать Металлисту технические поражения во все этих матчах и срочно внести поправки в турнирную таблицу.

Реакция ФФУ последовала мгновенно – в федерации… всю ответственность предпочли переложить на плечи руководства Премьер-лиги. Там пока толком не решили, как выйти из столь щекотливого положения. И хоть «Днепр» пока еще и не обратился в международные инстанции, скандал может выйти за пределы Украины в любой момент.

В итоге, из-за слишком либеральной трактовки футбольного законодательства конкретными чиновниками ФФУ может пострадать конкретная команда. И ее преданные харьковские болельщики.

…А вот львовяне уже, кажется, пострадали. В угоду все тому же чиновнику. На «Львов-Арене» матчи не будут проводиться вплоть до начала отборочного цикла к чемпионату мира-2018. И есть очень большие сомнения в том, что в окончательной редакции «приговора» ФИФА в этом пункте что-то изменится. Конечно, в городе с такими потрясающими болельщиками есть еще и стадион «Украина»…

Но, кто же захочет проводить матчи во Львове на старом «совковом» стадионе, если в наличии имеется отличная ультра-современная арена?

Вопрос риторический.

Владимир Иванов