Луческу: Мы заслужили победу у "Байера"

"Очень обидно, что не победили в сегодняшнем матче, – при том, как мы играли. Но могу отметить, что у нас молодая команда. Видно, что она хочет выигрывать и будет добиваться результатов. Конечно, заслужили победу, создали 5–6 моментов голевых. К сожалению, сегодня был день Лено. Его рефлексы после наших ударов восхищают. Ну и могу отметить «Байер», у которого очень хорошая реализация. Доволен, что мы показали в сегодняшней игре, что мы лучше «Байера». Мы создали даже больше моментов, чем они у себя дома при счете 4:0. Причем без помощи судейской бригады, которая повлияла на результат в Леверкузене! В двух оставшихся играх будут разыгрываться еще 6 очков. Хочется, чтобы в них наша команда продемонстрировала такой же футбол, как сегодня. Очень важно победить в следующем матче «Реал Сосьедад». Естественно, сделать это будет нелегко, поскольку у них еще есть шанс попасть в Лигу Европы", - заявил наставник горняков.

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Луческу отметил, что ему больше понравился первый тайм игры. "Мы имели 4–5 моментов, после которых могли забить. Плюс Бернард был в очень хорошем состоянии и создал много проблем «Байеру» на правом фланге. Как и Дарио. Соперники пытались выйти из обороны, но у них ничего не получалось. Мы накрывали их зоны. По большому счету и владение мячом показывает, что в первом тайме у нас было полное преимущество", - подчеркнул тренер "Шахтера", сообщает пресс-служба клуба.

По словам Луческу, "Шахтеру" сегодня далеко до уровня, который был у команды в прошлом году из-за новых игроков.

"Сегодня на поле, на таком уровне, как Лига чемпионов, было три новичка: Фернандо, Бернард и Феррейра. Мы еще далеки от той игры, которая была у нашей команды в прошлом году. Имеются в виду тот автоматизм и те комбинации, которые позволяли нам легко проникать в штрафную площадку соперника и создавать голевые моменты. Но у нынешних футболистов есть хорошие качества, они очень талантливы. И самое важное – у них есть большое желание. Не будем забывать, что они даже не принимали участия в подготовке на сборах, а пришли к нам только после начала чемпионата. Но сейчас они мне уже нравятся", - отметил Луческу.