Шевченко травмировался

Помимо гола во вчерашнем матче против Ливерпуля украинец Андрей Шевченко отметился и травмой.

Уже после матча стало известно, что капитан сборной Украины повредил лодыжку, что ставит под сомнение его участие в матче Премьер-лиги против Блэкберна. "У него распухшая лодыжка. Что дальше - не знаю", - сказал Аврам Грант.

У наставника Синих просто мигрень начнет скоро развиваться от огромного количества травмированных игроков, отмечает Football.ua.

Джон Терри и Дидье Дрогба выбыли на неопределенный медиками срок. Давно уже травмирован Флоран Малуда. Пропустил игру Кубка Лиги из-за простуды Клаудио Писарро.