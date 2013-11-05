"Шахтер" - "Байер" - 0:0: онлайн

Сегодня в Донецке проходит ключевой матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" принимает немецкий "Байер" из Леверкузена. Только победа в этом матче позволит действующему чемпиону Украины всерьез рассчитывать на первое-второе места в итоговой таблице группы и попадание в плей-офф.

Перед этим матчем "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 4 очка в трех матчах. Лидирует английский "Манчестер Юнайтед" - 7 баллов, на втором месте идет "Байер" - 6, а замыкает таблицу испанский "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна - 0.

В первой игре между украинским и немецким клубами, состоявшейся две недели назад в Леверкузене, немецкий клуб разгромил дончан со счетом 4:0. Этот результат стал достаточно неожиданным, а вчера, на предматчевой пресс-конференции перед игрой в Донецке, главный тренер горняков Мирча Луческу отметил, что результат того матча совершенно не соответствовал характеру игры. Вместе с тем, румынский специалист признает, что в этом сезоне его команда выступает крайне неровно. В последнем матче украинской Премьер-лиги она также допустила осечку, проиграв луцкой "Волыни" - 0:2. Команда находится в стадии перестройки, после уходя ряда ведущих игроков в летнее межсезонье. Тем не менее, задача у "Шахтера" одна - побеждать во всех трех турнирах - чемпионате Премьер-лиги, Кубке Украины и Лиге чемпионов.

По мнению аналитиков букмекерских контор фаворитом этого матча с небольшим преимуществом является "Шахтер". Ставки на победу горняков принимаются с коэффициентом 2,35 к 1, на ничью - 3.65, на победу "Байера" - 3.15.

Добрый вечер!

Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Стали известны стартовые составы команд.

Состав "Шахтера": 30. Пятов, 33. Срна (к), 44. Ракицкий, 5. Кучер, 13. Шевчук, 3. Хюбшман, 17. Фернандо, 20. Дуглас Коста, 29. Алекс Тейшейра, 10. Бернард, 19. Феррейра. Запасные: 32. Каниболоцкий, 38. Кривцов, 6. Степаненко, 77. Илсиньо, 9. Луис Адриано, 11. Эдуардо, 28. Тайсон.

Состав "Байера": 1. Лено, 5. Спахич, 17. Бениш, 21. Эмер Топрак, 26. Донати, 6. Рольфес (к), 8. Л. Бендер, 18. Сэм, 27. Кастро, 7. Сон Хын Мин, 11. Кисслинг. Запасные: 22. Ельдель, 4. Волльшайд, 13. Хегелер, 10. Джан, 14. Хильберт, 9. Дердийок, 23. Круз.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Уже на 8-й секунде Срна нарушил правила. Будет жарко!

2. Горняки нервничают. Пытаются атаковать, но Фернандо ошибается в простой передаче. Атака продолжилась, но ничем так и не завершилась. Мяч ушел за линию ворот.

4. Горняки контролируют мяч, но сразу вперед большими силами не идут.

5. На стадионе в Донецке как всегда потрясающая атмосфера. И во время матча, и до его начала. Когда вся публика стоит во время исполнения Серовым гимна "Славься, родной "Шахтер"!. Мурашки по коже..

6. Первый штрафной в исполнении "Байера" - защитники горняков легко выбивают мяч к центру поля.

8. Феррейра бьет с убойной дистанции - в районе 11-метровой отметки - вратарь ловит мяч.

10. Грубое нарушение на Бернарде в центре поля - судья обходится пока без желтой карточки. Судья, кстати, шотландец. Он не будет без дела лезть в карман за карточками.

12. Вратарь Лено спасает "Байер" после опаснейшего удара в упор. Второе спасение немцев...

13. Подача с углового в исполнении "Шахтера" неудачная.

14. Феррейра получил травму лица в столкновении со Спахичем. Неприятно, но играть будет.

16. Пока "Шахтер" имеет явное преимущество, уверенно контролирует мяч.

18. Одна из немногих атак "Байера", но кореец Сон потерял мяч.

19. Угловой в исполнении "Шахтера", но дончане не разобрались в ситуации помешав друг другу. Тем не менее, вновь угловой.

20. Еще одна атака "Шахтера". Подача Ракицкого и вратарь легко ловит мяч в руки.

22. Еще один опаснейший момент - Тейшейра бьет по воротам, но защитники блокируют удар.

24. Против Сона нарушили правила - опасный штрафной для "Байера".

25.Пятов поймал мяч после опаснейшего удара Кастро.

26. Потенциально острый ответ "Шахтера" не получился - мячом легко завладели защитники немецкого клуба.

28. Сэм находился в опасной близости от ворот "Шахтера", но пробил мимо.

29. В ответной атаке уже на высоте голкипер "Байера".

30. Бернард попытался пробраться по лицевой линии, но его остановили защитники. Арбиттр нарушения правил не усмотрел

32. Штанга!!!! То ли удар, то ли навес Срны - мяч попал в стойку ворот. Обидно....

33. Еще один опаснейший момент. Бернард бил из убойной позиции - Лено отбил мяч.

34. Еще!!! На этот раз Ракицкий попал прямо во вратаря. Центральный защитники на самом острие атаки. Забавно...

36. Чуть угас атакующий пыл горняков. Ошибки в простых передачах.

38. Бернард отдавал опасный пас в штафную - Лено на высоте.

39. Еще одна атака - на сей раз вне игры залез Феррейра. Хотя, момент довольно спорный.

41. И вновь вне игры - теперь Тейшейра.

43. Ракицкий столкнулся с Сэмом в центре поля. Жестко, но в пределах правил.

45. Удар из-за пределов штрафной Косты - вратарь немцев спокойно забирает мяч в руки.

45+1. Судья добавил 1 минуту.

ПЕРЕРЫВ

Что ж, первый тайм получился полной противоположностью игре двухнедельной давности. Явное преимущество игроков донецкой команды практически во всех компонентах - скорости, владении мячом, созидании у чужих ворот. Единственное, чего так остро не хватает - реализации моментов. Впрочем, где-то и не повезло. Пару раз чудесным образом свою команду спас от неминуемого гола вратарь Лено. Кстати, немцы две недели назад к перерыву уже вели в счете. Стоит надеяться, что Мистер сейчас в раздевалке внесет необходимые коррективы и после перерыва "Шахтер" не просто будет владеть преимуществом, а воплотит его в голы. Что было бы логично.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Сразу же опасный штрафной - сбили Бернарда.

47. Лено отбил мяч после опасного удара Срны. Начинаем, как и в первом тайме. В смысле, продолжаем.

48. А вот и ответная атака "Байера" - Бендер не смог поразить ворота Пятова из выгоднейшей ситуации.

50. Еще один опасный штрафной - Ракицкий нарушил правила на Сэме.

51. Пятов легко ловит мяч после удара со штрафного.

52. Как-то неожиданно "Байер" выравнивает игру, отвечает атакой на атаку. Ничто этого не предвещало.

53. Дальний удар Кастро - намного выше ворот Пятова.

55. Немного успокоилась игра. Немудрено, очень высокий темп до этого был все 55 минут.

57. Кастро опасно прошел по штрафной горняков - угловой.

58. Еще один опаснейший удар Бениша - чуть выше ворот.

59. Еще... Удар Сэма - Пятов дотягивается до мяча. Становится тревожно.

60. Феррейра бьет выше ворот!!! Ошибся Спахич, но его ошибкой так и не удалось воспользоваться.

61. Бениш - первая желтая карточка, фол на Бернарде. Опасный штрафной для "Шахтера".

63. Коста пробил в стенку, а потом в защитника - угловой.

64. Неудачный розыгрыш углового горняками, защитники легко отбили мяч.

67. "Шахтер" в течение двух минут создал несколько полумоментов, но не один не довел до ума.

68. Опаснейший момент у "Шахтера"!!!! Спахич и Ракицкий не поделили мяч - мимо ворот.

69. Первая замена - в "Байере": Кастро ушел, Джан вышел.

70. Желтую карточку получает Феррейро - за грубую игру ногами в ноги соперника.

72. Опаснейший момент у ворот "Шахтера" - Сэм бьет прямо в Пятова. Повезло...

73. Желтая карточка за симуляцию у Алекса Тейшейры. Красиво падал в штрафной "Байера".

74. Проход Сэма к штрафной "Шахтера" - Ракицкий выбивает мяч на угловой.

75. Желтая карточка Джану, только что вышедшему на замену. Тейшейра удачно "подставился".

77. Опаснейший удар Илсиньо!!!! Мяч пролетает в метре от штанги. Нет, даже в полуметре... Очень опасно и очень обидно.

78. Замены в "Шахтере" Адриано и Тайсон вышли - Феррейра и Коста ушли.

81. Илсиньо выходил на опасную позицию, но защитники заблокировали мяч.

82. Опасно атаковал Донати - угловой для "Байера".

83. Продолжает атаковать "Байер". Удар Джана - еще один угловой.

86. Третий подряд угловой "Байера" - Пятов пошел на перехват и против него нарушили правила. Немцы, похоже, не удовлетворятся и ничьей.

88. Смазанная концовка получается для "Шахтера". Похоже, команда уже выдохлась, а "Байер" ерехватил преимущество. И хочет даже выигрывать матч, в котором, по сути, отскочил.

90. Судья добавил 3 минуты.

90+2. Угловой для "Шахтера"! Последний шанс...

90+3. Удар Адриано! Лено на линии ворот ловит мяч. Вот такая концовка.

МАТЧ ОКОНЧЕН

И все-таки ничья. Очень сумбурная концовка, немного испортившая в общем-то положительное впечатление от игры.

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.

До свидания!