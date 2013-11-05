Баскетбольный клуб «Киев» проиграл первый матч Еврочелленджа

В киевском Дворце спорта завершился матч баскетбольного Еврочелленджа – третьего по значимости клубного турнира Европы – в котором БК «Киев» уступил румынскому «Медиас» со счетом 74:83.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч первого тура группового этапа соревнований.

Судьба игры была предрешена еще в первой четверти, которую румыны выиграли со счетом 15:21. И если вторую и четвертую четверти киевские баскетболисты выиграли с минимальным преимуществом («+4» и «+3» соответственно), то все их усилия нивелировал провал в третьей 10-минутке – 16:26.

Читайте также: Украинский баскетбол: испытание европейской элитой

Лучшим игроком матча в составе киевлян стал Владислав Подолян, набравший 18 очков.

Это был первый из шести матчей группового турнира, в котором кроме румынского клуба «Киеву» также будет противостоять подмосковный «Триумф» (Люберцы) и венгерский «Кёрменд».