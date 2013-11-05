Рабинович предложил путь спасения для ФК "Арсенал"

Президент футбольного клуба «Арсенал» (Киев) Вадим Рабинович предложил путь спасения команды - "обнуление" контрактов игроков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба, отметив, что об этом шла речь во время встречи болельщиков клуба, представителя команды Виталия Ревы, генерального директора Виктора Головко и президента клуба Рабиновича, состоявшейся в офисе футбольного клуба «Арсенал».

В частности, Рабинович так прокомментировал итоги встречи: "Я хочу дать последний комментарий по вопросу «Арсенала». У клуба нет денег - и есть долги. Те долги, которые были на момент моего ухода с поста президента клуба, - списаны, их нет… Но есть новые долги – их размер превышает 4 млн евро, плюс к этому добавляем долги по контрактам футболистов – примерно на 1 млн 200 тыс. в месяц (!). Суть моего предложения ко всем: давайте «обнулим» ситуацию — и спасем клуб. Я беру на себя все затраты по футбольному существованию клуба, а футболисты, в свою очередь, «обнуляют» контракты (мы не в состоянии платить такие деньги, а нас снимут с соревнований все равно, если платить не будем), сведя сумму зарплаты к официально минимально положенному по законам Украины уровню. Я снова посмотрел сегодня контракты: 20 000 долларов, 30 000 долларов, 40 000 в месяц… На это нет денег!.. А потом, когда ситуация, дай Бог, станет иной — с каждым в индивидуальном порядке обговорим новые контракты и новые возможности клуба».

«Если этого не произойдет, например, 10 футболистов согласятся на такое, а 10 – нет, то вы прекрасно понимаете, что ничего не получится… Мое предложение открытое и честное. Я еще раз готов взять на себя затраты по проведению матчей чемпионата, по содержанию клуба — пусть в ответ мне на стол положат «нулевые» контракты игроков. И мы с утра начинаем работать… Вот этим я могу помочь спасению «Арсенала» - это мое последнее слово... Теперь и футболисты имеют возможность точно так же показать свою преданность родному клубу, попавшему в тяжелейшую ситуацию, пойти навстречу моему предложению. Я понимаю, что это больно, тяжело, когда касается и своего кармана в том числе, но что же делать - давайте вместе спасать клуб", - заявил Рабинович.

Как сообщал УНИАН, 29 октября генеральный директор ФК "Арсенал" Виктор Головко объявил о снятии команды с соревнований Премьер-лиги и начале процедуры банкротства клуба. До этого команда не приняла участие в матчах чемпионата Украины с симферопольской "Таврией" и Кубка Украины - с тернопольской "Нивой". Но 2 ноября Дирекция Премьер-лиги приняла решение перенести матч очередного тура чемпионата "Арсенал" - "Металлург" (Запорожье) на более поздний срок, отложив тем самым процедуру исключения команды из числа участников турнира и дав "Арсеналу" еще один шанс на спасение.