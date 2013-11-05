Главный тренер сборной Украины объявил состав команды на матчи плей-офф ЧМ-2014

Главный тренер национальной команды Украины Михаил Фоменко объявил список из 25 игроков, вызванных для подготовки и участия в матчах стадии «плей-офф» к ЧМ-2014 против сборной Франции.

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

Состав сборной Украины выглядит таким образом. Вратари - Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Максим Коваль («Динамо» Киев), Рустам Худжамов («Ильичевец» Мариуполь); защитники - Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все – «Шахтер» Донецк), Евгений Хачериди («Динамо» Киев), Виталий Мандзюк, Артем Федецкий (оба - «Днепр» Днепропетровск); полузащитники - Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Сергей Сидорчук (все _ «Динамо» Киев), Евгений Коноплянка, Руслан Ротань (оба - «Днепр» Днепропетровск), Николай Морозюк («Металлург» Донецк), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Эдмар Галовский («Металлист» Харьков), Денис Дедечко («Ворскла» Полтава), Анатолий Тимощук («Зенит» Санкт-Петербург, Россия), Дмитрий Хомченовский («Заря» Луганск), Валерий Федорчук («Карпаты» Львов); нападающие - Евгений Селезнев, Роман Зозуля (оба - «Днепр» Днепропетровск), Марко Девич («Металлист» Харьков).

Как сообщал УНИАН, матчи Украина - Франция состоятся 15 и 19 ноября. Первая игра пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве, матч-ответ - на "Стад де Франс" в предместье Парижа Сен-Дени.