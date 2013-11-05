Украина хочет подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2022

Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось во время XXVIII Генеральной ассамблеи НОК Украины сегодня в Киеве.

Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Бубка отметил: “10 лет назад я не мог себе представить, что буду свидетелем участия Украины в соревновании за право принять Олимпийские игры. Мы создаем возможность для будущих поколений украинцев присоединиться к олимпийскому движению и подарить миру новых олимпийских чемпионов”.

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После подписания письмо декларации направляется в Международный олимпийский комитет.

В марте 2014 года в МОК будет подана заявка и гарантийные письма от НОК Украины и руководства города Львова.

В июле 2014 года исполнительный комитет МОК обнародует список городов-кандидатов. Город, который будет принимать Олимпийские зимние игры, изберут в июле 2015 года на заседании МОК в Куала-Лумпуре (Малайзия).