Луческу назвал завтрашнюю игру «Шахтера» с «Байером» самой важной

Как сообщает пресс-служба ФК "Шахтер", об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции сегодня в Донецке.

По словам Луческу, "для того, чтобы выйти из группы, завтрашняя игра с леверкузенцами – самая важная. Результат первого поединка дает им какое-то преимущество, потому что при равенстве очков считается разница забитых и пропущенных мячей именно тех клубов, которые набирают одинаковое количество очков. То же преимущество мы имели в прошлом году перед «Челси». Хотя хочу отметить, что результат совсем не соответствовал и не отображал то, что было на футбольном поле в Леверкузене. Если взять первый тайм, то кроме гола они больше ничего не создали. Мы же создали хороший момент в конце – должны были забивать и сравнивать счет. Равная игра. На второй тайм была задача рисковать и показать более атакующий футбол, чем в первом. Ошибка арбитра привела к тому, что уже были не такими, какими должны были быть во втором тайме. Началась просто агония. Мы совсем перестали выполнять то, о чем договаривались, и, к сожалению, произошло то, что произошло. Этим самым, наверное, и объясняется ошибка Андрея (Пятова) при четвертом голе в наши ворота. Думаю, что если бы было нормальное судейство и не тот пенальти, который разрушил все, этой ошибки Андрея наверняка бы не было. А после второго в наши ворота забили еще один мяч – скорее всего, это было стопроцентное «вне игры», которого, к сожалению, не заметили. Если не брать во внимание судейские ошибки, то могу сказать, что это примерно две равные команды. И завтра, при нашей публике, при хорошей поддержке, мы должны добиться хорошего результата. Естественно, они рисковали в чемпионате, выставляя на матч с «Айнтрахтом» пять новых футболистов. Но это подтверждает то, что они усиленно готовятся к игре с нами. И наверняка нас не только уважают, но и, наверное, боятся. Еще раз повторю, очень важный матч для нас. Как и для "Байера".

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Говоря о травмированных игроках команды, Луческу отметил: "Не уверен, что Бернард восстановится к завтрашнему матчу. Очень жестоко против него действовали в Луцке. Я не раз обращал внимание на эту жесткую игру против наших бразильцев – в каждом матче мы теряем футболистов из-за травмы. Вчера он попробовал тренироваться – не смог. Посмотрим, что покажет нынешний день. Есть некоторые проблемы у Феррейры: опять же сегодня на тренировке мы посмотрим и тогда решим. Он тоже получил болезненный удар в Луцке, и это сказывается на его состоянии. Все остальные тренируются в общей группе и готовы к завтрашнему поединку. Для общей информации: не тренируется еще и Веллингтон, получивший в домашней игре болезненный удар в голеностоп. Новичкам нужно время для того, чтобы адаптироваться к этому типу футбола, который тут у нас, – жесткому футболу, который базируется больше на борьбе".

Кроме того, говоря о перспективах команды, тренер сказал: "У нас есть три цели. Первая – перестроить команду, вторая – дать возможность новичкам быстрее интегрироваться в нашу игру, третья – конечно, добиваться положительных результатов и быть во главе украинского чемпионата. Не так легко все это делать. Бывают моменты, когда на поле рядом с опытными исполнителями приходится выпускать молодых футболистов, еще не совсем опытных. Но когда играем в два нападающих, мы пытаемся или достичь положительного результата, или сохранить тот положительный результат. Правда, это не типично для нашей команды. Потому что, в принципе, квалификация обоих нападающих примерно одинакова".

Как сообщал УНИАН, матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Байер" состоится в Донецке 5 ноября. Начало игры в 21.45. Сайт УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча.