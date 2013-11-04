Блохин разругался с журналистами из-за вопроса об отставке (видео)
17:29, 04 ноября 2013Спорт
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После матча луганской «Зари» с киевским «Динамо», который завершился унизительным поражением столичного клуба со счетом 2-0, Олег Блохин имел неприятный разговор с журналистами.
Блохин разругался с журналистами
На вопрос журналиста, не думает ли Блохин об отставке после матча с "Зарей", главный тренер киевлян грубо ответил, что его уже «задрали» такими вопросами.
«Да вы чего ребята. Ну вы же меня…задрали, просто задрали! Так напишите, что Блохин ушел в отставку. Ну вы чего совсем, что это за вопросы», - ответил Блохин.
«Почему вы Луческу не задаете этот вопрос? Он же тоже проиграл 2-0. Только Блохину задаете, что-ли? Вам Блохин вот здесь что-ли? (показывает на горло) так не дождетесь, я вам говорю. Не дождетесь, ребята», - добавил Олег Блохин.
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