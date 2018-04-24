Премьер-лига: аномальный тур

Отчасти, почва для столь сенсационных результатов тура готовилась давно и планомерно. Отечественные лидеры регулярно проводят по два матча в неделю, а когда в расписании нет еврокубков – появляется кубок национальный. Рано или поздно, пресыщение футболом должно было выплеснуться в негативный итог матча, где победу можно было записывать заранее – до выхода на поле.

Но, с другой стороны, на поле выходят профессионалы. Те, кто априори должны справляться с повышенными нагрузками и искать в себе резервы для того, чтобы выжимать максимум в самой критической ситуации. Как показали результаты тура, далеко не все это делать умеют. Даже несмотря на свой статус и былые заслуги. Это особенно тревожно в канун еврокубков, где из пятерки наших грандов сразу четыре коллектива выйдут на поле в ближайшие дни.

«Шахтер» - поражение на фарт?

Действующий чемпион страны и участник Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Луцке проиграл местной "Волыни" - 0:2. Назвать результат этого матча полностью закономерным нельзя. С одной стороны, горняки вели игру и не использовали массу моментов. Реализация создаваемых голевых ситуаций в новом "Шахтере" с новыми лидерами, продолжает оставаться одним из бичей команды. Не улучшилась ситуация и в игре в Луцке. С другой стороны, болельщики увидели два достаточно курьезных (если не назвать их странными) гола из полумоментов, которые создали луцкие футболисты. Недопонимание между игроками оборонительной линии в донецком клубе – тоже один из тревожных моментов нынешнего обновленного "Шахтера". Впрочем, когда надо, в важнейших матчах чемпионата и Лиги чемпионов, вольностей горняки себе не допускают. А вот в Луцке, похоже, концентрация команды была далеко не на самом высоком уровне.

Наконец, еще один аспект. Уже гораздо более приятный и обнадеживающий поклонников донецкой команды. Дело в том, что статистика нынешнего сезона неумолимо твердит о том, что для успеха в важном международном матче подопечным Мирчи Луческу перед этим стоит проиграть в национальном первенстве. Судите сами. Поражение от "Карпат" в игре Премьер-лиги со счетом 2:3 спустя несколько дней компенсировалось очень важной с точки зрения турнирных перспектив победой в испанском Сан-Себастьяне над "Реал Сосьедадом" - 2:0. В свою очередь, ничья с донецким "Металлургом" - 2:2, побудила команды выложиться до последнего в игре с английским "Манчестер сити", где была зафиксирована несоизмеримо более ценная ничья - 1:1. А вот перед позорной игрой с немецким "Байером" из Леверкузена (0:4), "Шахтер", мягко говоря, не затратил слишком много усилий в матче с мариупольским "Ильичевцем", одержав победу 3:1. Похоже, игрокам донецкого клуба не хватает драйва. Перед важными еврокубковыми играми им нужна взбучка, чтобы привести психологическое состояние команды в порядок.

Кстати, именно сейчас, накануне очередного еврокубкового матча, эта взбучка может оказаться как никогда уместной. Ведь если "Шахтер" не выиграет у "Байера", то очень серьезно осложнит свое положение в борьбе за выход из группы в плей-офф - 1/8 финала Лиги чемпионов. А это уже многими будет воспринято, как первой серьезной неудачей в новом сезоне. Ведь выход в плей-офф Лиги Европы (с третьего места в группе) далеко не то, чего ждут от команды. И это не говоря о том, что первый круг Премьер-лиги отчетливо показал: бороться в этом году за чемпионство в Украине "Шахтеру" будет очень тяжело.

«Динамо» преодолело подъем

Киевское "Динамо" после пяти побед подряд в разных турнирах - Премьер-лига, Кубок Украины и Лига Европы – проиграло в Луганске "Заре" со счетом 0:2.

Игра в Луганске стала едва ли не копией матча, состоявшегося двумя днями ранее в Луцке. Гости много атаковали, действовали не только комбинационно, но и раскованно, что очень важно для психологического состояния команды. И для этого были все предпосылки. В последнее время все чаще доводилось слышать мнение, что "Динамо" преодолело подъем. Команда одержала пять побед подряд, начав эту серию с разгрома донецкого "Металлурга" - 9:1. Правда, с каждой следующей победой, радость была все скромнее и скромнее. Киевляне радовали только результатом, а вот качество игры по-прежнему хромало. Кажется, белая полоса закончилась для подопечных Олега Блохина в Луганске, где они потерпели четвертое поражение в Премьер-лиге в сезоне 2013/14.

В игре в Луганске голы хозяева забили из полумоментов, но нельзя сказать, что они не заслужили этого результата. У команды было главное – страсть и желание победить, горящие глаза. Киевляне же в очередной раз понадеялись на индивидуальное мастерство. Не было командной игры, каких-то наработок, комбинаций, идей... Плюс, команду, безусловно, сильно надломила грубейшая ошибка вратаря Александра Шовковского в эпизоде со вторым голом.

Не удивил, на сей раз, и главный тренер. После матча Олег Блохин традиционно пожаловался на судейство, мол, не назначили пенальти в ворота "Зари". При этом излишне говорить о том, что по ходу игры у ворот "Динамо" был точно такой же спорный эпизод, о котором Олег Владимирович почему-то умолчал. Зато был эмоциональный взрыв, когда тележурналист задал ему вопрос об отставке. Наверное, серия из пяти выигрышей подряд временно сделала этот вопрос неактуальным, но эмоциональный взрыв тренера – вполне показательный. Наверняка, в динамовском коллективе сейчас не все так гладко. У киевлян был отличный шанс сократить до минимума отставание от конкурентов по турнирной таблице, но...

Теперь же, на этом фоне, с "отличным" микроклиматом внутри коллектива, команде предстоит ехать в Швейцарию на ответный матч с "Туном" в Лиге Европы.

«Металлист» не свыкся с психологией лидера

Харьковский "Металлист" играл в Полтаве против "Ворсклы" - команды-открытия первого круга. Из лидеров эту команду сумел обыграть в первой половине чемпионата только "Шахтер". Не смогли этого сделать, кроме прочих, и харьковчане. Вместе с тем, в своей неудаче "Металлист" может винить только себя. При счете 0:0 и даже 1:0 команда не использовала массу моментов, зато уже при 1:1 победный гол забить могли как одни, так и другие. И здесь уместно вспомнить о психологии победителя, которая обязательно должна быть присуща команде, ведущей борьбу за первое место в национальном чемпионате.

"Металлист" играл на фоне поражения "Шахтера" двухдневной давности в Луцке. И мысли о том, что надо во чтобы то ни стало победить "Ворсклу" и увеличить отрыв от дончан еще на 3 очка, очень серьезно мешали харьковским игрокам. На этом фоне команда и не смогла раскрепоститься и сыграть в свой футбол. Кстати, именно об этом говорил после матча и Мирон Маркевич, вернувшийся на тренерский мостик после травмы, полученной в игре ветеранов харьковского футбола.

У "Ворсклы" же – молодой тренер Василий Сачко, который не перестает удивлять. Команда занимает 6-е место, причем занимает вполне заслуженно, по игре. При довольно среднем составе, в котором нет звезд и много молодежи, Сачко выжимает из команды отличные результаты.

«Днепр» вновь не смог дожать соперника

Днепропетровский "Днепр" играл в гостях с донецким "Металлургом" и довольствовался лишь ничьей - 1:1.

Этот матч оставил противоречивые чувства у болельщиков днепропетровской команды. С одной стороны, "Днепр" провел достаточно качественный матч, с другой – вновь потерял очки. В предыдущем туре "Днепр" принимал на своем поле полтавскую "Ворсклу". Хозяева поля имели преимущество, уверенно выигрывали, и, казалось, ничто не предвещало беды. Тем не менее, уже в добавленное арбитром время случился досадный гол, следствием которого стала потеря "Днепром" двух очков. Многие горячие головы в Днепропетровске тогда этот досадный гол связали не только с потерей очков, но и с потерей шансов в борьбе за чемпионство. Как показали результаты 15-го тура УПЛ, шансы "Днепр" не утратил ни тогда, ни, даже сейчас.

Тогда оправдание у "Днепра" было, казалось, железное. Команда на неделе совершила два 5-часовых перелета – в Португалию, на игру с "Пасуш ди Феррейра" и обратно. И в игре с полтавчанами ей просто немного не повезло в концовке. Впрочем, прошла неделя – и ситуация повторилась.

Тренер "Днепра" Хуанде Рамос после игры в Донецке признал результат справедливым. А значит, признал, что команда просто не дорабатывает, играет вальяжно. На этой недоработке команда теряет очень важные очки. И сейчас ей как никогда нужна уверенность в себе. Ведь "Днепр" отлично начал новый сезон и, наряду с "Шахтером" и "Металлистом" по-прежнему остается одним из главных претендентов на золото.

Наконец, еще один фактор, говорящий о том, что у команды не все в порядке – удаление Романа Зозули. Игрок сорвался уже в добавленное арбитром время, выразив явное несогласие с решением арбитра. В этот момент было уже ясно, что 3 очка команда из Донецка не увезет. Кстати, за 5 минут до того как получить красную карточку, Роман получил предупреждение. Но эмоции свои не обуздал. А это – очень тревожно в национальном масштабе. Зозуля – один из игроков сборной, которой уже скоро предстоит играть решающие матчи с французами за право попасть на чемпионат мира. И там эмоции ему нужно будет держать под полным контролем.

Кстати, также немаловажным в контексте сборной мог бы быть вопрос о количестве пропущенных матчей Зозулей, в связи с дисквалификацией, которую ему должен назначить КДК ФФУ. Но это уже не столь существенно, так как ответный матч с "Пасушем" он точно проведет. А там, до первой игры с французами рукой подать, всего-то 8 дней. А идеальным сроком между матчами в футболе всегда считалась неделя.

Привести нервы команды в порядок поможет победа в игре с "Пасушем" в Днепропетровске, которая состоится в четверг. К тому же, положительный результат в этой игре практически гарантирует досрочный выход в плей-офф - 1/16 финала Лиги Европы.

«Черноморец» во Львове «отскочил»

Одесский "Черноморец" своей игрой с каждым матчем все больше убеждает болельщиков и специалистов в том, что в гранды записываться ему еще пока рановато. Команда Романа Григорчука уже практически потеряла шансы на продолжение борьбы в еврокубках после Нового года – в плей-офф. А в национальном чемпионате она держится за пятое место только благодаря тому, что конкуренты еще менее соответствуют статусу команды, которая может составить конкуренцию лидерам. За исключением, пожалуй, полтавской "Ворсклы".

Игра во Льве показала, что у одесситов очень мало игровых козырей, особенно в гостевых матчах. Проигрывая по ходу большей половины матча (львовяне открыли счет в середине первого тайма), "Черноморец" так и не смог навязать сопернику свою игру. Хозяева поля уверенно оборонялись, немало атаковали и не было даже намека на преимущество одесситов. Лишь в концовке, когда занимающий в нынешнем сезоне 10-е место в турнирной таблице, львовский коллектив запаниковал, почувствовав близость победы, "Черноморец" сумел "отскочить". Не отыграться, а именно отскочить, забив гол уже в добавленное арбитром время - 1:1.

И рассчитывать на то, что команда сможет совершить сенсацию в следующем матче против болгарского "Лудогорца" (после домашнего поражения), практически не стоит. Реальных шансов на удачный исход матча у одесситов попросту нет.

...15-й тур украинского чемпионата наглядно показал, что никто из отечественных грандов еще не дошел до того уровня, когда победы можно зачислять "автоматом". Не дошли по разным причинам. У "Шахетра" - смена поколений, у "Динамо" - продолжающийся кризис, "Металлист" и "Днепр" - никогда не выигрывали национальный чемпионат и только учатся это делать. Тем любопытнее будет второй круг первенства, который стартует уже в конце этой недели. Научатся ли харьковчане или днепропетровцы достигать больших побед? Преодолеет ли свой уж явно затянувшийся кризис "Динамо"? И, "Шахтер" даже в условиях столь глобальных перемен, - сохранит ли титул сильнейшего?...

Кирилл Стадниченко