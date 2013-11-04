Харьковских фанатов не пустят на матч "Металлург" - "Металлист"

Харьковских болельщиков на матче "Металлург" - "Металлист" не будет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФК "Металлист».

Руководство харьковского клуба выразило недовольство и обеспокоенность поведением группы болельщиков «Металлиста», которые во время выездного матча с полтавской «Ворсклой» на гостевом секторе устроили беспорядки.

«Эти противоправные действия не только негативно влияют на имидж клуба, но и не могут оставаться безнаказанными. За подобные нарушения ФК «Металлист» ждут жесткие дисциплинарные санкции со стороны Премьер-лиги. Со своей стороны клуб в качестве реакции на ряд противоправных действий и провокаций со стороны группы фанатов отменяет выезд болельщиков на матч 16-го тура с донецким «Металлургом»», - говорится в обращении «Металлиста» к болельщикам.

В харьковском клубе подчеркнули, что списки болельщиков донецкому клубу от «Металлиста» подаваться не будут, а значит, согласно регламенту соревнований, гостевой сектор останется пустым.

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«Мы убедительно просим болельщиков не добираться в Донецк самостоятельно, так как возможности приобрести билеты на гостевой сектор не будет», - отметили в клубе.

Харьковский «Металлист» также обратился к болельщикам с требованием «разобраться в причинах происшествия внутри фанатского коллектива».

Кроме того, руководство харьковского клуба обязалось провести собственное расследование, идентифицировать нарушителей и содействовать привлечению их к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

«Также клуб в судебном порядке будет добиваться возмещения с этих лиц суммы штрафа, который будет наложен на ФК «Металлист» дисциплинарными органами ФФУ», - отметили в «Металлисте».

Как сообщал УНІАН, 4 ноября в Полтаве состоялся матч 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором лидер чемпионата страны харьковский «Металлист» не смог обыграть «Ворсклу» - 1:1.

По сведениям пресс-службы ФК «Ворскла», во время матча «Металлиста» разнес