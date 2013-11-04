Парижане с 3 часов ночи занимают очередь за билетами на матч с Украиной

Сегодня Федерация футбола Франции открыла продажу билетов на ответный поединок плей-офф между Украиной и Францией, который состоится 19 ноября на "Стад де Франс". Открытие касс было запланировано на 9 утра, но уже с 3.30 часов ночи возле штаб-квартиры ФФФ в Париже выстроилась очередь из около 200 человек.

Как сообщает Комсомольская правда со ссылкой на французские СМИ, ради пропусков на решающий матч в борьбе за путевку на чемпионат мира-2014, болельщики мокли под холодным дождем. Чтобы хоть как-то скрасить это ожидание, в Федерации футбола Франции угощали фанатов кофе и скромным завтраком, а первым покупателям билетов дарили фирменные шарфы сборной и трехцветные флаги.

В одни руки, как и в Украине, продавали не больше 4 билетов. Уже в первый час продажи было реализовано около 2 тысяч билетов.

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С завтрашнего дня ФФФ также запустит Интернет-портал, где можно будет забронировать билеты онлайн.

Напомним, что продажа билетов на матч Украина–Франция, который состоится в Киеве 15 ноября, закрыта, в связи с тем, что все билеты уже выкуплены.