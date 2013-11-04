В Полтаве фанаты "Металлиста" разнесли гостевую трибуну стадиона (фото)
14:14, 04 ноября 2013Спорт
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В Полтаве в воскресенье, 3 ноября, фанаты футбольного клуба «Металлист» (Харьков) разнесли гостевую трибуну стадиона «Ворскла».
Фото : fcvorskla.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ворскла».
По данным пресс-службы, харьковские болельщики вырвали примерно 340 сидений и начали их бросать, в том числе в сотрудников милиции.
Фото : fcvorskla.com.ua
В пресс-службе отмечают, что харьковская сторона гарантировала профинансировать восстановление трибун в полном объеме.
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Напомним, в апреле фанаты харьковского «Металлиста» также вырывали сиденья на стадионе в Полтаве и подожгли их.
Как сообщал УНИАН, вчера в Полтаве прошел матч 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором лидер чемпионата страны харьковский «Металлист» не смог обыграть «Ворсклу» - 1:1.
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