В Полтаве фанаты "Металлиста" разнесли гостевую трибуну стадиона (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ворскла».

По данным пресс-службы, харьковские болельщики вырвали примерно 340 сидений и начали их бросать, в том числе в сотрудников милиции.

В пресс-службе отмечают, что харьковская сторона гарантировала профинансировать восстановление трибун в полном объеме.

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Напомним, в апреле фанаты харьковского «Металлиста» также вырывали сиденья на стадионе в Полтаве и подожгли их.

Как сообщал УНИАН, вчера в Полтаве прошел матч 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором лидер чемпионата страны харьковский «Металлист» не смог обыграть «Ворсклу» - 1:1.