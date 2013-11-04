Блохин не считает, что у "Зари" было преимущество

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

В частности, Олег Блохин сказал: «Разве у «Зари» было преимущество? Да мы играли весь матч на одной половине поля. Что еще создала «Заря», помимо моментов, после которых они забили? Мы прозевали ровно одну контратаку и допустили ошибку, когда пропускали второй мяч. Посмотрите, что создала «Заря» и сколько моментов создало «Динамо»? Реализации сегодня не было, поэтому выиграть было невозможно – все просто».

По теме: "Динамо" проиграло "Заре" в Луганске

Также тренер добавил: «Мы сделали две ошибки. Сколько ударов нанесла «Заря»? Учитывая, сколько моментов мы не использовали, трудно было победить. Нужно реализовывать то, что создаем. Поздравляю «Зарю» с победой. Сегодня тур получился немного странным – одни выигрывают, другие проигрывают».

Как сообщал УНИАН, матч 15-го тура УПЛ «Заря» - «Динамо» 3 ноября завершился победой луганского клуба со счетом 2:0.