Российского боксера после поединка ввели в искусственную кому
00:17, 04 ноября 2013Спорт
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Российский боксер супертяжелого веса Магомед Абдусаламов был введен в состояние искусственной комы после поединка в США.
После боя врачи диагностировали у российского боксера перелом левой руки и сломанный нос Фото http://boxing.ru
В субботу в поединке в Нью-Йорке он проиграл кубинцу Майку Пересу по очкам, передает Русская служба ВВС.
После боя врачи диагностировали у российского боксера перелом левой руки и сломанный нос.
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Боксер был доставлен в больницу, где врачи обнаружили небольшой тромб в мозгу. В больнице россиянин стал жаловаться на головную боль.
Заподозрив кровоизлияние в мозг, доктора поместили Абдусаламова в искусственную кому, чтобы избежать возможных осложнений.
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