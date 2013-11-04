Российского боксера после поединка ввели в искусственную кому

00:17, 04 ноября 2013
Спорт
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Российский боксер супертяжелого веса Магомед Абдусаламов был введен в состояние искусственной комы после поединка в США.

После боя врачи диагностировали у российского боксера перелом левой руки и сломанный нос Фото http://boxing.ru

В субботу в поединке в Нью-Йорке он проиграл кубинцу Майку Пересу по очкам,  передает Русская служба ВВС.

После боя врачи диагностировали у российского боксера перелом левой руки и сломанный нос.

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Боксер был доставлен в больницу, где врачи обнаружили небольшой тромб в мозгу. В больнице россиянин стал жаловаться на головную боль.

Заподозрив кровоизлияние в мозг, доктора поместили Абдусаламова в искусственную кому, чтобы избежать возможных осложнений.

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