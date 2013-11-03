"Карпаты" и "Черноморец" сыграли вничью в последнем матче 15-го тура УПЛ

Во Львове завершился последний матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Карпаты" сыграли вничью с одесским "Черноморцем" - 1:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был последний матч первой половины чемпионата.

Во Львове встречались команды, которые занимают 4-е и 11-е места в турнирной таблице лиги. Впрочем, фаворит игры так и не смог доказать свое преимущество на поле.

Первый гол в середине первого тайма забил Валерий Федорчук. После этого и львовяне, и одесситы, имели немало моментов для того чтобы изменить счет. А когда казалось, что львовяне одержат победу с минимальным счетом, гости сумели спастись. Уже в добавленное арбитром время игры Анатолий Диденко ударом головой сравнял счет.

Таким образом, после первого круга УПЛ лидером турнирной таблицы является харьковский "Металлист", набравший 34 балла. У "Шахтера" 32 очка, "Днепра" - 31, "Черноморца" - 29 и "Динамо" - 27.

16-й тур УПЛ состоится 8-10 ноября.