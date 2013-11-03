Формула-1: Феттель выиграл Гран-при Абу-Даби

Об этом сообщает официальный сайт «Формулы-1».

Перед этим этапом Феттель и его команда Red Bull Racing досрочно завоевали индивидуальный титул и командный Кубок конструкторов, приехав в Абу-Даби в ранге четырёхкратных чемпионов мира.

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Доминировали они и в Абу-Даби, где Феттель занял первое место, а его партнер по команде Марк Уэббер – второе.

Таким образом, за две гонки до конца сезона у Феттеля 347 баллов, испанца Фернандо Алонсо – 217, финна Кими Райкконена – 183.

В Кубке конструкторов у Red Bull Racing – 513 очков, Mercedes AMG – 334, Scuderia Ferrari – 323.

Следующий этап «Формулы-1» состоится через две недели в американском Остине (штат Техас).