"Днепр" не справился с донецким "Металлургом"

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом матче сошлись третья и девятая команды лиги.

Игроки «Днепра», приехавшие в Донецк в статусе фаворита, в начале матча активно действовали на половине поля соперника. Уже на 13-й минуте игры счет в матче открыл Евгений Коноплянка. В дальнейшем «Металлург» сумел выровнять игру, а на 57-й минуте и сравнял счет. Гол забил Вячеслав Чечер.

В концовке матча «Днепр» попытался вырвать победу, постоянно атакуя ворота соперника, но успеха так и не добился – 1:1.

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Таким образом, днепропетровцы набрали 31 очко и сохранили третье место в турнирной таблице, не сумев обойти донецкий «Шахтер».

Как сообщал УНИАН, ранее в воскресенье также потерял очки лидер чемпионата Премьер-лиги харьковский «Металлист», сыгравший вничью в Полтаве с «Ворсклой» - 1:1. Позднее сегодня свои матчи проведут также входящие в группу лидеров одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».