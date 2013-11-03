"Металлист" потерял очки с "Ворсклой"
В Полтаве завершился матч 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором лидер чемпионата страны харьковский "Металлист" не смог обыграть «Ворсклу» - 1:1
Как передает корреспондент УНИАН, это был первый матч игрового дня с участием команды из группы лидеров.
Харьковчане, возглавляющие турнирную таблицу ПЛ, играли на выезде с командой, находящейся на 6-м месте. И поначалу "Металлист" оправдывал статус лидера. В первом тайме команда владела инициативой, много и опасно атаковала. Логичным итогом первого тайма стал гол, забитый гостями на 42-й минуте. После подачи углового мяч переправил в ворота ударом головой Родриго Моледо.
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После перерыва "Металлист" действовал намного спокойнее, предпочитая сохранить преимущество, нежели развить его. Полтавчане воспользовались этим, стали действовать агрессивнее и в одной из атак сравняли счет. На 68-й минуте отличился Денис Дедечко.
Таким образом, харьковчане потеряли два очка но, тем не менее, остались лидерами турнирной таблицы первенства. У команды теперь 34 очка и она в любом случае сохранит за собой первое место. В свою очередь, у "Ворсклы" 25 очков и команда сохранила за собой 6-е место в таблице.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье вечером также состоятся матчи с участием днепропетровского "Днепра", киевского "Динамо" и одесского "Черноморца".